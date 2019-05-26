美日峰會聚焦北韓、伊朗 兩國拉手展示同盟

2019-05-26 16:16 世界日報 記者 世界日報 記者 蔡佩芳 ／東京25日電



美日峰會料聚焦北韓。 法新社 分享 facebook

美國國家安全顧問波頓25日表示，北韓本月上旬發射短程彈道飛彈，違反聯合國安理會制裁決議。這是川普政府高階官員首度明確指責北韓違反安理會決議。

川普總統25日飛抵日本訪問，在他抵達前夕，波頓在東京向媒體做出上述表示。北韓問題預料是27日美日峰會主要議題之一，波頓發言顯示美日很可能繼續推動對北韓制裁，並有意在峰會前再次強調美日同調的團結氣氛。

日媒認為，川普與日本首相安倍晉三都有意向世界展示前所未有強大的美日同盟。川普此行將與安倍一同視察神奈川縣橫須賀市的日本海上自衛隊基地，將共同登上日本將進行航艦化改裝的準航母護衛艦「加賀號」視察，屆時將出現兩人在艦上揮手的畫面，被視為美國承認日本在亞太地區軍事角色的象徵性一幕。

波頓透露，北韓問題、伊朗問題都將成為美日峰會討論議題。

對於安倍晉三呼籲在無預設條件前提下，將與北韓朝鮮勞動黨委員長金正恩舉行日朝峰會，波頓也公開表示支持，此舉或能大大有益於北韓放棄開發核武器，解決日本人遭北韓綁架的問題。波頓表示，川普2月底在越南舉行的美朝峰會上，曾多次提及綁架問題，敦促金正恩與安倍對話。

波頓重申美方仍維持繼續與北韓針對去核化交涉的立場，「大門一直敞開。之後就看金正恩走不走進來了。」但他也表示，自2月越南「川金二會」破局以來，「美國與北韓幾乎沒有辦法對話，南韓也沒辦法」。

日本安倍政府以高規格款待川普，向全球展示兩人深厚的私交，有意藉此提高日本在國際社會的發言份量。安倍晉三也在研議6月中旬訪問伊朗，扮演美伊之間的調人。能否得到川普的支持，也將成為焦點。

波頓25日在東京受訪時表示，伊朗局勢緊張，十分嚴峻。對於安倍正在研議下月訪問伊朗，波頓僅提到伊朗問題會成為美日峰會會談的議題之一。