川普抱怨日本汽車 美日貿易其實也很緊張

2019-05-26 16:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合25日電



安倍親自駕駛球車載川普。 路透 分享 facebook

美國對日貿易逆差700億元，相較美中3790億元逆差遜色許多；美日貿易緊張關係不如當前美中關稅戰激烈，但仍棘手，其中又以汽車製造業及農產品最不平衡；川普這次訪日亟欲扭轉現況，但美日關係觀察人士並不抱太大希望。

美日分析師和政治人物都說，川普總統2017年退出「跨太平洋夥伴協定」(TPP)後，東京持續尋求訂定新的雙邊貿易協議未果；日本首相安倍晉三謹慎因應，維持與川普對等的關係。

川普屢次抱怨雙方貿易不均，尤其是汽車及其零件，看看美國街頭的本田(Honda)和豐田(Toyota)就能略知一二；日本對美貿易存在摩擦，所幸緊張關係未及1980年代、美國汽車業工人怒砸日本車的情況。

為緩解美日緊張的貿易關係，尤其是在日本汽車出口方面，日本汽車製造業將銷美的汽車產線移到美國，24間工廠累計投資510億元，創造160萬個工作，刺激多區經濟發展。

儘管如此，美日貿易仍舊不均，日本4月對美出口成長近10%，進口增加2.3%，日本貿易順差增加近18%，達到66億元。

緬因大學(UMaine)政治學教授克莉絲汀‧韋卡希(Kristin Vekasi)說，川普認為當前情況是早前衝突的延續，現階段磋商不太可能讓日本突然對美國商品開放市場。

日本官員曾說，日本加入前總統歐巴馬倡議的TPP前已畫訂讓步底線。

韋卡希說：「日本買很多美國貨」，但以食物、化學品、機器和裝置為主，汽車並不多；川普一度基於國安威脅，揚言對日本汽車增稅，並指示貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)，若未能施壓日本及歐盟讓步，將調漲進口車關稅。

除了汽車業之外，美國也很難將農產品銷往日本；華府盼日本進口更多美國牛肉，日本已同意撤除對美牛的進口限制，但美牛仍在日本市場面臨澳洲及中國牛肉的競爭。

日本嚴守食品安全，加上農業重鎮對日本政治的影響力龐大，美日的農產品市場爭議可能無法在短時間內解決。