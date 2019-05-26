出動新天皇、邀請賞相撲 討好川普安倍堪稱全球典範

2019-05-26 16:03 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合25日電



川普與日本首相安倍晉三一起觀賞相撲，還一起打高爾夫球。 美聯社 分享 facebook

川普總統與歐洲關係從冷淡轉為存有敵意，但他在亞洲卻找到比以往更多的朋友；川普對中國增加施壓之餘，也吸引許多與中國有爭議的亞洲國家靠攏。

日本鋪紅毯迎接川普，他是德仁天皇即位後首位到訪的外國領袖；川普與日本首相安倍晉三一起觀賞相撲，還一起打高爾夫球。

川普的亞洲行恰好在印度和澳洲選舉之後；印度總理莫迪(Narendra Modi)積極與華府建立關係，他以壓倒性優勢勝選連任；澳洲總理莫里森(Scott Morrison)也意外擊敗選前聲勢高漲的勞工黨成功連任，澳洲對親中採以謹慎的態度。

川普預計6月底再赴日本參加在大阪舉行的20國高峰會，隨後將前往南韓；南韓總統文在寅也為川普打造基石，使他有機會與北韓直接協商。

莫迪6月也將前往大阪與安倍一起會晤川普，雖然印度過去抗拒結盟和建立共同防衛關係，但莫迪卻公開與美國合作。

川普政府考慮到與中國長期角力，於是努力提出全面政策對抗日益強大的中國勢力；而亞洲領袖擁有共同立場，日本與印度長期與中國有領土爭議，澳洲則擔憂中國的貿易作法。

東京慶應義塾大學(Keio University)教授中山俊宏(Toshihiro Nakayama)表示，日本完全清楚川普本身充滿爭議。他表示：「美國人民選擇川普，我們無權批評，我們的工作是處理好美日關係。」

美國因軍事聯盟在日本部署約5萬名美軍，雖然美國是日本重要夥伴，但也是難搞的貿易夥伴。

華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)主導美國國際同盟項目的巴肯(Patrick Buchan)指出，相對於歐洲公開批評川普造成惡性循環，亞洲並未採取這種「擴音器外交」(megaphone diplomacy)方式與川普往來。

他認為，安倍堪稱討好川普的全球典範，他將雙方關係進化為私交，並透過私人管道解決疑慮。