川普抵日 一開口就要減美日貿易赤字

川普總統25日抵日本，對日商界領袖發表演講，希望強化雙邊經貿關係。 美聯社 分享 facebook

川普總統於東京時間(以下皆同)25日飛抵日本展開四天訪問行程，他與40位日本企業家餐敘時表示，「美日貿易應該要更公平」，呼籲日本政府削減美日貿易赤字，並宣布美日貿易代表積極磋商互惠投資和雙邊協議；在北韓議題方面，川普則說，他相信北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)會信守承諾。

川普是日本新皇德仁(Naruhito)即位後招待的首位國賓，獲得日本高規格款待。

川普抵日前在專機上推文表示，期待代表與日皇見面，也會和他的朋友、日本首相安倍晉三(Shinz Abe)討論貿易及軍事議題；專機降落前，川普再度推文寫道，已和夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)做好抵達日本的準備，很期待馬上和大家見面。

美國政府高官表示，川普此行主要是祝賀日本進入新時代，向全球展示前所未有的強大美日同盟關係。

川普出席橫跨汽車、貿易、金融的商業領袖晚宴時，盛讚「全球最偉大的40位企業領袖都在這」，感謝日本企業對美國經濟的貢獻並希冀日企增資；川普說：「沒有比此時更好的在美投資時機，美國去年成為全球最具競爭力的經濟體」，且「美日關係從未如此親密和強大，若把握此契機，將看見驚人回報。」

川普話鋒一轉，接著說：「日本多年來對美存在許多優勢，沒關係，或許這正是你們這麼喜歡我們的原因，但未來會更公平一點。」

在北韓問題方面，川普藉此行重申與金正恩的關係，他26日上午推文寫道，「北韓發射了一些小武器，打擾了許多人，但我並不受干擾；我有信心，金主席會謹守對我的承諾。」

北韓月初多次發射疑為短程飛彈的飛行物，引起鄰國關切；日本強烈依賴美方軍事防衛，多次提高對北韓試射飛彈的關切程度，稱北韓違反聯合國決議。

川普26日與安倍打高爾夫球，觀賞大相撲(sumo)比賽，之後和美日第一夫人共進晚宴。

27日，川普將會見日皇德仁，並與安倍舉行峰會，意在對安倍政府施壓貿易讓步空間；美日貿易代表已於25日再次舉行部長級談判。

川普28日將與安倍一同登上日本最大的出雲級(Izumo)護衛艦「加賀號」(JS Kaga)視察。