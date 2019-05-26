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德國YouTuber飆罵執政黨55分鐘 影片引爆政治炸彈

2019-05-26 14:46聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

德國一名26歲YouTuber里佐（Rezo）在他的YouTube頻道上播出一則...
德國一名26歲YouTuber里佐（Rezo）在他的YouTube頻道上播出一則狠批執政黨的影片，就此爆紅。圖／截自YouTube
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歐洲議會選舉正如火如荼展開，德國一名26歲YouTuber里佐（Rezo）在他的YouTube頻道上播出一則狠批德國總理梅克爾所屬政黨「基民黨」的影片，重擊執政黨痛處，截至26日下午，影片觀看次數已突破一千萬。

英國衛報報導，該則長達55分鐘、名為「摧毀基民黨」的影片中，里佐指責德國執政黨基民黨追求一種不可持續的政治形式，「正在摧毀我們的生活和未來」。他還痛批基民黨在富豪和大多數德國人之間造就更深層次的分歧，「德國45個最富有家族擁有的財富，與最貧困的那50%的家庭一樣多」。

隨後，里佐更加激動的談及關於氣候變遷、德國平等機會的缺乏、德國外交和安全政策以及最近的歐盟版權爭議。他向政界人士喊話：「你們總是說年輕人應該關注政治，但當你們的政治被認為糟糕時，你們必須接受和反思。」

里佐指出，自己更支持綠黨和左翼黨，即使他們「還有很長一段要走」。他明確警告不要支持民粹主義政黨德國選擇黨，聲稱他們「只會讓世界變得更糟」。最後，他說儘管歐盟的政治是「極其的無聊」，但年輕人應該參與歐洲議會選舉，因為投票結果將對德國政治產生連鎖反應。

里佐是一名26歲音樂製作人，以一頭鮮豔藍髮為標誌，在YouTube上有兩個頻道，約有220萬名粉絲。其發布在「Rezo Ja Lol Ey 」的頻道，以前通常僅限於音樂等非政治議題。為了製作這段長約一小時的影片，他說自己花了幾周時間分析基民黨，聲稱能向觀眾揭露真相。

德國媒體指出，該影片會爆紅是因為體現年輕人的憤世嫉俗，但提出的問題並不新鮮，且事實往往比他想像來得複雜，但隨著他在Youtube上的分享，讓基民黨和德國政府的問題更能與年輕人產生共鳴。

基民黨支持者則嚴厲譴責里佐散布假消息，有人在推特上罵道，「這位年輕人散播著無窮無盡的假新聞」。基民黨秘書長契米亞克（Paul Ziemiak）反駁該影片是不實陳述，「他（里佐）利用言論自由的權利，但這不屬於新聞範疇」。

德國基民黨
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