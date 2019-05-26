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世衛將首度認可中醫地位 西醫界反彈

2019-05-26 14:36世界日報 記者梁采蘩／綜合25日電

世界衛生大會將首度把「傳統醫學」納為一個章節，但西醫界群起反彈。圖／世界日報提供...
世界衛生大會將首度把「傳統醫學」納為一個章節，但西醫界群起反彈。圖／世界日報提供 梁采蘩
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世界衛生大會正在瑞士日內瓦召開，CNN報導，該組織最快25日會通過最新版的「全球醫學綱要」，將首度把「傳統醫學」納為一個章節，對於積極推動的中國來說是一大勝利，但也引發西醫界的群起反彈。

世衛組織的全球醫學綱要（ICD）將數千種疾病及診斷方式分門別類記載，對醫學研究方法以及醫療保險涵蓋範圍有重要影響力。世衛表示，傳統醫學已在全球普及、有成千上萬人採用，因此決定將其納入ICD，世衛發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）表示，傳統醫學可藉此與國際準則及標準化研發連結，但他表示，世衛這麼做並非認可其治療上的科學性或療效。

然而世衛的做法招來西醫人士的非議。生物醫學界就批評世衛忽略某些藥草的毒性，其療效也缺乏證明。動保人士則擔心這會使老虎、穿山甲、熊及犀牛的處境更加危險，因為牠們都被中醫視為藥材。科學人期刊近期撰文痛批世衛此舉「在講究證據的思考及實踐上，是令人震驚的失誤」。

美國石溪大學藥理學與醫學教授葛洛曼（Arthur Grollman）同意這個看法，他表示：「這將讓未經證實的療法獲得正當性，為醫療照護添加可觀的成本；廣泛使用療效不明、可能含毒的中藥會傷害全球不知情消費者的健康。」葛洛曼曾研究長期用於中藥的「馬兜鈴」，發現食用這種植物會引發腎臟衰竭及致癌。

就連在西方世界能見度最高的針灸，治療效果也並非明顯。倫敦大學學院藥理學教授科洪（David Colquhoun）說：「一些研究發現針灸是有微小效果，但是臨床上並非太顯著，有數不清的證據則顯示，針插在哪根本沒差別，這些想像出來的經絡是毫無根據的。」

中國是傳統中醫藥發源地，過去長期推動將其納入全球主流醫療體系；中國國家主席習近平2017年首度參觀世衛組織的日內瓦總部，就帶了一尊針灸銅人像作為見面禮。對北京當局而言，讓中醫藥躍上全球舞台，一來可提升國際形象，二來有助於擴大市場；2017年官方統計，中國的中藥市場營收在過去一年成長兩成，達到1300億美元。

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