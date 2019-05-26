印度強人獲青睞 穆迪連任受期待

2019-05-26 15:17 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



印度總理穆迪以壓倒性勝利邁向連任之路，儘管外界擔心印度民主有傾向魅力型統治的趨勢，穆迪則能藉機利用多數黨優勢兌現他的經濟改革政見。穆迪所屬的BJP黨席次較2014年增加21席，顯現出穆迪的高人氣。有鑒於此，穆迪第一任期的經濟顧問認為，外界能期待他能在這次的任期貫徹實行他在第一任期時無法進行的經濟改革。

BJP大勝只因穆迪

美國《華盛頓郵報》指出，BJP黨成爲半世紀以來第一個連續兩次大選都獲得過半席次的政黨。但《華盛頓郵報》擔憂地指出，穆迪之所以勝選，並非因為他第一任期主打的經濟改革獲得巨大成功，而是他過去幾年向印度民族主義和民粹主義靠攏，成功讓民眾忽略經濟上的挫敗。

根據《英國廣播公司》報導，印度智庫發展中社會研究中心的調查顯示，若穆迪不是BJP的總理候選人，有三分之一的BJP支持者就會投給其他人。作為他的競選策略，穆迪也刻意製造出印度版本的二元對立：民族主義者對上反印度民族主義者；國家守門人（他本人）對上貪腐的既得利益者（最大反對黨國大黨）。

一名印度選民甚至向《英國廣播公司》的記者表示：「穆迪讓國家很安全而且很有尊嚴，所以少一點經濟發展沒關係」，顯現穆迪的選戰策略十分有效。許多智庫的調查顯示，與全球其他許多地方一樣，印度選民也開始支持強人政治。

經改不再綁手綁腳

穆迪第一任期的經濟顧問之一巴哈拉向《英國廣播公司》表示，穆迪的大勝也代表著他將有機會執行更大膽、更艱困的經濟改革。在第一任期時，他修改了破產法逼迫銀行界重新審視壞帳增加的問題。印度也因為繁文縟節的改善，在世界銀行的經商友善排名中，從2014年的134名進步到2019年的77名。但在他的任期內，2018年最後一季的GDP成長率掉到6.6%，是六季以來最差。

在他的競選政見中，穆迪承諾要斥資1.44億美元進行道路、鐵路等基礎建設，為了籌措如此龐大的經費，外界預期穆迪將加速國有企業私有化的過程。除此之外，目前印度的農民仍須以一定價格將自己的農產品銷售給國有部門，專家也期待穆迪能終結此一制度，來提高農產品的附加價值，進而增加內需。

【更多精采內容，詳見 】