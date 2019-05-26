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領更多！南韓銀髮族延後請領年金5年爆增10倍

2019-05-26 11:33聯合報 記者季晶晶╱即時報導

南韓是全球最長壽國家之一，銀髮族擔心老年貧窮和健康照護問題，近來紛紛延後請領年金，只因為這樣做可以稍微多領一些，但經濟學家呼籲進行年金改革，否則未來會面臨更艱困的挑戰。

上月年滿62歲的金炳正向南韓國家退休基金（NPS）提出，將請領年金的起始時間延後五年，他說要盡可能等到失業後再請領。若上個月開始請領，他每月可領90萬韓元（約台幣2.58萬元），多等五年則每月可多領0.6%，每年多領7.2%。

根據NPS，2013年時，延後請領人數還只有3,000人，但去年底時已躍增至3萬1,300人，增加至逾10倍。

南韓在2017年邁入高齡社會，65歲以上老年人占全部人口50000萬的14%。再加上創新低的出生率，預料2026年時，老年人占全部人口的比率很可能增加至超過20%。

高齡社會對南韓經濟造成前所未有的挑戰。目前，65到69歲之間的高齡勞工，有46%還在工作，遠高於OECD成員國的平均值25%。

但根據OECD的報告，「中高齡人口在50歲出頭結束主要職涯後，大多找不到好工作，低薪且收入不穩定，很少或根本沒有社會保障」。

現實狀況是，南韓的NPS成立31年、資產規模630兆韓元（約台幣18兆元），提供的社會安全網不足，雖然是全球前四大政府退撫基金，卻無法保證老年人退休後的收入。

南韓的65歲以上老年人口約有一半過著「相對貧窮」（relative poverty）的生活，比例是OECD成員國裡最高。

為解決逐漸近逼的老年人口貧窮危機，經濟學家都認為，南韓應該改革年金制度。去年底，首爾當局提議增加提撥並減少給付的年金改革方案，引發民怨，並遭遇政治阻礙。但NPS如果不能及時改革，人口卻持續老化，南韓未來面臨的問題恐怕更嚴重。

南韓延後請領年金的銀髮族在五年內爆增十倍。圖為一位男士步出南韓國家退休基金的首爾...
南韓延後請領年金的銀髮族在五年內爆增十倍。圖為一位男士步出南韓國家退休基金的首爾分支機構。路透
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南韓老年人口
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