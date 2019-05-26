安倍親駕球車載川普「川安會」前打小白球放鬆

2019-05-26 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



日本令和元年的首位國賓、美國總統川普26日一早與日本首相安倍晉三赴千葉縣茂原市「茂原鄉村俱樂部」的高爾夫球場打小白球，在27日的「川安會」可能處理棘手的貿易協議和北韓議題前，先球敘放鬆。

安倍26日上午九時前，便在球場等候川普乘坐美軍陸戰隊一號直升機前來，兩人見面後愉悅地握手、談笑，接著由安倍駕駛代步球車赴球場大廳共進早餐。用膳完畢後，兩人只打16洞，因為球場管制兩個球洞供直升機降落。

川普稍早興奮地發推文說，「我要開始和安倍（@AbeShinzo）打球了！日本人很愛這項運動」。

然而，川普到達日本後，仍不忘提到日本最擔憂的「惡鄰」、北韓領導人金正恩。26日一大早，川普就發推文表示，「北韓發射一些小武器，讓我國和其他人民感到困擾，但我沒受到影響，我相信金正恩主席會堅守他對我的承諾」。

川普透過推文，試圖緩解與北韓之間的緊張局勢。川普與北韓領導人金正恩二月在越南的川金二會破局，未能取得和平協議。川普十分重視他和金正恩的私交，即便北韓屢次做出被外界視為挑釁的舉動。

川普25日飛抵東京前數小時，他自己的鷹派國家安全顧問波頓才向媒體表示，北韓近來試射飛彈「毫無疑問」違反聯合國安全理事會決議。

川普認為，金正恩已誓言堅守無核化承諾，但專家表示，雙方在此議題上仍存在很大差距。