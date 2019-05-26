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第五度小白球聚 安倍親駕球車載川普

2019-05-26 10:37聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

正以國賓身份訪問日本的美國總統川普上午與日本首相安倍晉三前往高爾夫球場揮桿，這是兩人第五度球聚，安倍更自己坐上球車駕駛座，載著川普在球場移動。

出發前，川普在推特留言表示，他仍相信北韓朝鮮人民勞動黨委員長金正恩的承諾，他說，北韓近來發射了數個小型兵器，讓一部分的人內心開始動搖，但他沒有。

川普上午搭乘美軍陸戰隊一號直升機前往千葉縣茂原市與安倍打高爾夫球，因為球場管制兩個球洞供直升機降落，川普和安倍將只打16洞。

日本時間上午9點過後，直升機降落茂原市球場，安倍已在球場相迎，兩人談笑握手寒暄供媒體拍照。安倍親自駕車載川普在球場移動。9時40分左右，兩人開始第一洞揮桿。開球前，川普還不忘又在推特留言，「我要開始和安倍打球了！」

日本政府也邀請了職業高球老將青木功作陪。川普2017年11月訪日時，青木也是安倍作東晚宴上來賓之一。川普對青木球技誇讚不已，成為這次青木出席球聚的契機。

這是川普首度以國賓身分訪問日本，也是日本邁入令和新年代後首位到訪的國賓。安倍一早從首相官邸出發時，也對記者團表示，希望新的令和時代，美日同盟可以更加強固。

在結束球聚後，川普與安倍將觀賞大相撲賽事，川普還將頒贈美國總統盃給勝出力士。晚間安倍夫婦將在東京六本木宴請川普夫婦品嚐端爐燒。

川普27日將會見新日皇德仁與皇后雅子，並參加宮中晚宴；同日，與安倍進行領袖會談，舉行聯合記者會。28日訪問神奈川縣橫須賀市的日本海上自衛隊基地，與安倍一同登上出雲級護衛艦加賀號視察。

美國總統川普（左）上午與日本首相安倍晉三前往高爾夫球場揮桿。圖／取自日本首相官邸...
美國總統川普（左）上午與日本首相安倍晉三前往高爾夫球場揮桿。圖／取自日本首相官邸臉書
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川普直升機北韓
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