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觀察站／討川普歡心 日本「開足馬力」

2019-05-25 23:52聯合報 編譯李京倫／報導

川普抵達日本，媒體紛紛以新聞快報方式處理。（法新社）
川普抵達日本，媒體紛紛以新聞快報方式處理。（法新社）
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法新社報導，美國總統川普與歐洲領袖的關係只能說差強人意，但當川普來到亞洲，他發現自己被朋友圍繞。

川普的重要夥伴澳洲總理莫里森和印度總理莫迪最近都連任成功，日本首相安倍晉三更無所不用其極討川普歡心，可以說是吹捧川普的模範。

日本慶應義塾大學教授中山俊宏是華府威爾遜國際學者中心研究員，他說，日本很清楚川普是個爭議人物，美國民主黨彈劾川普的聲浪愈來愈高，不過，「日本有個共識，就是如果美國民眾選了川普，我們日本人就不該批評他，我們該做的是好好處理這段關係」。

中山俊宏說，法國總統馬克宏「剛開始企圖透過細微的差別待遇，讓川普感受善意，但沒能成功，所以日本政府和日本人了解到，想讓川普印象深刻，你得開足馬力」。

曾任澳洲國防部官員、目前在華府智庫戰略與國際研究中心擔任美國國際同盟專案主任的巴肯說，安倍是國際社會中善於討川普歡心的模範人物，他把兩人關係轉為私人關係，並透過私下管道解決事情。

巴肯說：「歐洲人因應川普現象的方式完全錯誤，如果你只顧著回應川普的公開言論和推特連珠砲，只會製造惡性循環。亞洲人辦外交一向不用公開喊話這一套。」

自從川普二○一六年當選以來，安倍想方設法取悅川普，除了贈送川普鍍金高爾夫球桿之外，還千里迢迢搭機飛到美國，為川普夫人梅蘭妮亞慶生。安倍這次更是超越以往，讓日本國技相撲比賽為了川普打破傳統慣例，還出動新日皇招待川普。

川普澳洲安倍晉三梅蘭妮亞金正恩
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