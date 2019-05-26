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川普訪日聚焦貿易 要求「美日貿易應更公平」

2019-05-26 00:03聯合報 東京記者蔡佩芳／廿五日電

美國總統川普（見圖）廿五日抵達日本後，對日本商界領袖發表演講，表示希望強化雙邊經...
美國總統川普（見圖）廿五日抵達日本後，對日本商界領袖發表演講，表示希望強化雙邊經貿關係。 （美聯社）
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與40位日本企業家餐敘

美國總統川普廿五日傍晚以國賓身分飛抵日本訪問，隨即與四十位日本企業家餐敘。川普在晚餐會演講表示，「美日貿易應該要更公平」，展現與日本企業領袖親密姿態的同時，也不忘「下單」要求削減美日貿易赤字。

令和首位國賓 獲高規格接待

川普是日本新天皇德仁即位後招待的首位國賓，獲日本高規格款待。他在專機上透過推特表示，期待代表美國與日皇見面，也將和他的朋友、日本首相安倍晉三討論貿易及軍事議題；專機降落前又再度透過推特表示，已和夫人梅蘭妮亞做好抵達日本的準備，很期待馬上能和大家見面。

川普廿六日將與日本首相安倍晉三（見圖）球敘，並欣賞相撲冠軍賽。 （歐新社）
川普廿六日將與日本首相安倍晉三（見圖）球敘，並欣賞相撲冠軍賽。 （歐新社）
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雖然美國政府高官事先透露，川普此行主要目的是祝賀日本進入新時代，向全世界展示前所未有的強大美日同盟關係。但川普會不會在日美貿易問題上強烈要求日本讓步，仍受到高度關注。

獲邀出席川普晚宴包括軟銀董事長孫正義、豐田董事長豐田章男等積極在美投資的日企，領域橫跨汽車、貿易、金融等。川普一一寒暄，盛讚「全球最偉大的四十位企業領袖都在這」，他感謝這些企業對美國經濟的貢獻，還希望日系企業能加大投資力道。

明天峰會 有意加大施壓安倍

川普致詞時表示，美日間建立了有史以來最親密的關係，但在令和時代，希望雙方經濟合作能得到進一步加強。「期待不久將來能發布有關貿易的一些消息，若能在幾個月內做出重大宣布更好」。廿七日將舉行美日峰會，川普有意加大對安倍政府的壓力；廿五日晚間，美日也再次舉行了貿易協議部長級談判。

將視察出雲級護衛艦加賀號

但川普也表示，「這次訪問也是為了表達特別祝賀，不僅僅是為了談論貿易」。川普廿六日將與安倍共打高爾夫球、觀看大相撲比賽。廿七日將會見日皇德仁，並與安倍舉行領袖會談；廿八日將與安倍一同登上日本最大級、出雲級護衛艦加賀號視察。

川普德仁專機安倍晉三
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