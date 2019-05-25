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看懂歐洲議會在選什麼？希望歐盟死還是活

2019-05-25 22:20聯合報 記者李京倫╱即時報導

26日是歐洲議會選舉投票最後一天，歐盟28個成員國中，多數在這一天投票，包括德、法、義大利等大國。26日晚間所有成員國投票結束後，官方將公布首波計票結果。數月以來的民調顯示，民粹和反移民極右派將大有斬獲。

但23日投票的荷蘭卻出現意外的結果。根據出口民調，支持歐盟的社會主義政黨意外獲勝，這為歐洲其他國家的傳統政黨打了一記強心針，認為民粹浪潮有其侷限。

代表荷蘭勞工黨參選並可望獲勝的堤孟思（Frans Timmermans）說：「給全歐洲仍在選舉的朋友，這（勝利）也是給你們的。」堤孟思目前擔任歐盟執委會副主席，是可望接替主席容克的人選之一。

對歐盟支持者來說，愛爾蘭也同樣傳出好消息。根據出口民調，總理瓦拉德卡領導的愛爾蘭統一黨領先。愛爾蘭統一黨主張歐盟進一步統合。

準備脫離歐盟的英國23日投票，今年成立的脫歐黨料將大勝。脫歐黨主張英國完全切斷與歐盟的關係。

在極右勢力方面，歐洲極右派領導人物法國「國民聯盟」黨魁瑪蘅．雷朋和義大利「聯盟黨」黨魁薩爾維尼期待，他們共同組成的黨團「民族和自由歐洲」，能夠躍升為歐洲議會第三大政治勢力。根據民調，聯盟黨在義大利支持率領先。

在法國，雷朋的國民聯盟料將擊敗總統馬克宏的中間派共和前進黨，這將粉碎馬克宏重塑歐盟的雄心壯志。不過民調顯示，國民聯盟支持率約25%，與共和前進的22.5%相去不遠。

至於在德國，總理梅克爾所屬的基民黨民調保持領先，其次是綠黨。

拉脫維亞25日舉辦歐洲議會投票。歐新社
拉脫維亞25日舉辦歐洲議會投票。歐新社
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