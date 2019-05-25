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美國安顧問：北韓射飛彈違反安理會決議

2019-05-25 17:07聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

美國國家安全顧問波頓表示，北韓本月上旬發射短程彈道飛彈發射，這違反聯合國安理會制裁決議」。這是川普政府高階官員首度明確表示北韓行為違反安理會決議。

美國總統川普今日飛抵日本訪問，在他抵達前夕，波頓在東京向媒體做出上述表示。北韓問題預料將是27日美日峰會主要議題之一，波頓發言顯示美日很可能繼續推動對朝制裁，並在美日峰會前再次強調了團結氛圍。

對於日本首相安倍晉三呼籲在與無預設條件前提，與北韓勞動黨委員長金正恩舉行的日朝峰會，波頓也公開表示支持，認為此舉或能大大有益於北韓放棄核武器開發以，及解決日本人遭北韓綁架的問題。波頓表示，川普2月底在越南舉行的美朝峰會上，曾多次提及綁架問題，敦促金正恩與安倍對話。

波頓也表示美方繼續與北韓針對去核化交涉的立場沒有改變，「大門一直敞開。之後就看金正恩走不走進來了。」

不過，波頓也表示，自二月越南舉行的第二次美朝峰會破局以來，「我方與北韓幾乎沒有辦法對話，南韓也沒辦法」他提到，北韓政策特別代表比根願在任意時間地點舉行會面，但北韓方面沒有回應，暗示美朝磋商仍處於膠著狀態。

對於伊朗緊張局勢，波頓表示十分嚴峻。由於安倍正在研議下月訪問伊朗，波頓表示伊朗問題在美日峰會會談上將成為議題。

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