川普專機抵日 將參加歡迎式

2019-05-25 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普伉儷的專機空軍一號，從華府飛行14小時後，已在日本時間25日下午近五點飛抵東京羽田國際機場。