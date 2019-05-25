華裔法官在法庭與網路批川普 遭停職半年

2019-05-25 15:21 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



猶他州一名華裔法官因為在網路上和法庭上批評川普，遭停職半年。

網路和法庭批評川普，猶他州華人法官遭停職半年。 美聯社 分享 facebook 法官關麥可(Michael Kwan，音譯)曾貼文批評川普「政治無能，沒有能力治理國家。」

猶他州最高法院法官皮爾斯(John Pearce)22日發表的法庭意見指出，「關法官在2016至2017年間，在臉書和領英等社群媒體的貼文，違反了司法人員行為守則， 損害整個司法體系的名譽。」

皮爾斯說，關法官的臉書帳戶雖然屬於私人園地，但是他發表的東西可能已經被朋友分享外傳。

他認為關法官的行為，把自己作為一個公正、獨立、尊嚴且有禮、不利用職權的執法官員的名譽降級了。

關法官自1998年起在鹽湖城郊區泰勒斯鎮擔任法官，主要審判微罪、違規等小案件。他先被地方官員任命為法官，任期六年，後來經過人民票選，繼續留任。

皮爾斯說，關法官在替自己辯護的聲明中表示，將他停職不得領薪半年是「企圖規範其憲法保障言論自由權」的非法裁決。

關法官的辯護律師史歌達斯(Greg Skordas)說，關對停職處罰的「過度嚴厲」表示失望，但接受其他懲處。

史歌達斯說，關法官就像很多人一樣，對2016年的選舉結果有「強烈的意見」，然後在「倉促中」講了些話。

「他很遺憾講了些話，並且承諾不再做類似的事情。」辯護律師說。

關法官在川普就職當天，就貼文質疑川普是不是在未來四年「破壞我們國家的名譽以及國際地位？」、「繼續展現你沒有能力治理國家，展現你的政治無能？」

隔了一個月，他又貼文，「法西斯政權開始了，歡迎來到這時代。我們必須警覺，不斷質問國會裡的共和黨議員，他們是不是要當納粹國會的議員，拒絕挺身捍衛憲法？」

他會遭到停職的另一「證據」，是在法庭槓上一名被告，拿川普的富人減稅政策諷刺被告打算「拿退稅繳罰款」。