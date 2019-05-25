川普擬特赦數名犯罪軍人 掀濫權爭議

2019-05-25 15:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合24日電



川普考慮特赦犯戰爭罪行的美軍士兵。 法新社 分享 facebook 川普總統24日證實，他正在考慮特赦數名被控或已裁定犯有戰爭罪行的軍人，有批評者認為，這是川普濫用憲法賦予他的權力。

紐約時報引述兩名未透露姓名的政府官員報導，川普已要求準備必要的文件，顯示他正在考慮於27日國殤日前後作出極具爭議性的決定，特赦這些犯罪軍人。其中一位官員透露，彙整特赦文件通常需要好幾個月，但司法部要求在陣亡將士紀念日的周末前完成。

報導指，其中一份是有關海軍海豹部隊特別行動負責人蓋拉格（Edward Gallagher）。他被控在派駐伊拉克時槍殺手無寸鐵的平民，並用刀殺害一名只有十多歲的俘虜。他預定下周受審，看來川普想趕在審訊前予以特赦。

另一個川普要特赦的是陸軍綠扁帽特種部隊的戈爾斯坦少校（Mathew Golsteyn），他被控於2010年預謀殺害一個手無寸鐵、被指為神學士製造炸彈的阿富汗人。

還有在2011年向神學士武裝分子屍體小便，其後被拘控的三名海軍陸戰隊員，也在川普考慮特赦之列。

一個私人軍事、安全顧問公司Blackwater的前雇員，在2007年殺害一名伊拉克少年，同樣在特赦名單內。

川普24日在白宮草坪回應媒體，為何考慮特赦這些犯罪軍人時表示，這些軍人曾艱苦作戰，當他們戰鬥時，受到非常不公平對待。

儘管川普證實正在考慮兩三個「有一點爭議」的案件，但強調目前「還沒有作出任何決定」。

退役海軍上將、前北約最高盟軍司令斯塔維里迪斯，是強烈反對川普特赦計畫者之一。他日前在「時代」雜誌撰文表示，曾經指揮過可能獲特赦的人，讓他們逍遙法外只會破壞軍隊聲譽，同時會給敵人加強宣傳。

民主黨總統參選人布塔朱吉亦批評川普特赦計畫，是對良好秩序及紀律以及法治理念的侮辱。