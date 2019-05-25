川普授權巴維理「解密通俄案情資」 恐引發情報單位分裂

2019-05-25 15:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合24日電



川普暗批CIA等情報單位，可能暗中促成通俄案調查，甚至認為這是「企圖政變」。 法新社 分享 facebook 川普24日再度抨擊通俄案調查，並於23日授權司法部長巴維理(William Barr)可以檢視及解密任何通俄案相關情報，並點名中央情報局(CIA)與聯邦調查局(FBI)等情報單位，是外傳通俄案「騙局」的源頭，甚至認為這是「企圖政變」。

川普這項授權將使巴維理更能找出情報單位是否曾刺探2016年的川普競選活動，不僅可能造成上述情報單位內部分裂，情報圈與司法部的關係也將更緊張。

國會民主黨人指責川普與巴維理，認為兩人藉此將執法機關變為對付政治對手的武器；前朝情報官員則質疑，川普想選擇性地釋出通俄案原始資料，讓歐巴馬政府與前任資深官員臉上無光。

「紐約時報」、法新社及美聯社報導，繼本周與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)等國會民主黨領袖不歡而散後，川普24日在離開華府訪問日本前，再度對民主黨人開砲。

他表示，「(巴維理等人)他們將能夠看到，這場騙局或「獵巫」是怎麼開始的，以及為何會開始，這是場企圖政變，或是想要讓美國總統垮台。有消息與謠傳說，FBI與其他人有參與，中情局與英國有參與，與通俄騙局有關係」，並提到他可能會與即將下台的英國首相梅伊(Theresa May)談這件事。

白宮發言人莎拉．桑德斯(Sarah Sanders)23日表示，川普授予巴維理「全面而完整的權力」，可以解密通俄案相關文件，這將讓巴維理更容易檢視敏感情報，而這些情報是穆勒調查的重要根據。

上周巴維理已指定康乃狄克州的聯邦檢察官德漢(John Durham)，清查通俄案調查資料的來源，判定在調查中使用的情報及監控方式是否合法、適當。

對此民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)認為，川普試圖「將執法機關及機密資訊變成武器，對付其政敵，這種掩蓋手法已經進入危險的新階段，這樣做一點都不美國」。