川普訪日前夕大動作！增1500美軍到中東 緊急軍售沙國、阿聯威嚇伊朗

2019-05-25 15:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合24日電



美國海軍戰機巡邏阿拉伯海。 美聯社 分享 facebook 川普總統24日離開白宮出訪日本前表示，他願意與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)合作。同日川普政府宣布將在中東增兵，並規避國會出售武器給沙烏地阿拉伯等國。

川普24日表示，他不清楚社群媒體瘋傳有關波洛西遭竄改的影片，並稱他絕對願意與民主黨領袖合作，同時又稱波洛西「沒辦法幫助國家」。波洛西假影片被放慢處理，使她說話速度減慢，有如喝醉。

川普前往日本前告訴記者：「我不知道那些影片，我能告訴你，我在這裡是為了幫助國家。」

川普稱民主黨人必須放棄調查他的政府、競選活動和財務狀況，這樣雙方才能在基礎建設、藥物定價等議題上合作。他還說波洛西並未幫助國家，民主黨人不停阻礙並嚴重傷害美國。

就在同一日，川普宣布增派1500名美軍部署中東地區，以因應伊朗緊張局面。

川普總統宣部增派1500名美軍至中東，以因應伊朗危機。 法新社 分享 facebook

國務卿龐培歐也在24日稍晚通知國會，川普政府利用「武器出口管制法」漏洞，在未經國會批准的情況下，緊急出售價值80億元的武器給沙烏地、阿拉伯聯合大公國和約旦，嚇阻伊朗在中東地區的影響。

龐培歐表示：「出售這些武器能支持我國盟友，增加中東穩定，並幫助這些國家嚇阻並防禦伊朗。」他強調應盡快移交武器至中東，嚇阻波斯灣和中東地區的伊朗威脅。

民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)表示，政府這項軍售欠缺合法或具體理由，他說：「我很失望但不訝異，川普政府又一次未以長期國安利益為優先或未力挺人權，反而支持沙國等獨裁國家。」

康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)則表示，政府緊急軍售是因為議員會阻止移交武器。他說：「川普利用這項漏洞，只是因為他知道國會不會批准出售。政府並無新的『緊急』理由出售炸彈給沙國。」