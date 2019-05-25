英首相梅伊含淚下台 歷史如何評斷功過？

2019-05-25 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



英國首相梅伊24日向執政的保守黨黨內壓力屈服，宣布將於6月7日辭去黨魁。梅伊在演說坦承，儘管她盡其所能遊說，但下院議員不支持她的脫歐草案，此時交棒給新首相才符合英國的最佳利益。

梅伊指出，未能完成脫歐永遠成為她此時與往後的最大遺憾，她的繼任者將尋求進一步落實脫歐公投的方式，必須在議會找到她無從發現的共識。梅伊特別引述，從納粹魔爪救走數百名猶太人小孩的溫頓爵士（Sir Nicholas Winton）曾私下告訴她的話：「妥協不是骯髒的字眼」。

最後，情緒潰堤的梅伊表示，她離開唐寧街首相官邸不帶惡意，有機會能為所愛的國家服務貢獻，對此長懷感激。

梅伊是繼柴契爾、梅傑與卡麥隆後，第4位因黨內歐洲政策路線而下台的保守黨首相，任內一直飽受硬脫歐派與軟脫歐派相互拉扯，2017年提前大選卻丟掉獨立過半讓她推動脫歐之路陷入困境，任內多達36名大臣與部長辭職更是創下現代英國政治史的紀錄。

倫敦政經學院教授崔維茲（Tony Travers）表示，後世對梅伊將近3年的短暫任期記憶將只有脫歐，因為她的施政幾乎被此「吞噬」，其他事情都被擱置在一邊。但他認為，面對幾乎不可能的環境，梅伊仍是竭盡所能，史家未來對她多少會手下留情。

英國薩里大學教授烏瑟伍德（Simon Usherwood）指出，提前舉行2017年大選是梅伊的失策，現在她留下的是一份談判雙方已簽訂半年，卻遲遲卡在英國國會無法過關的脫歐協議，而不管接替梅伊工作的人是誰，都會發現問題的癥結不是梅伊，而是脫歐。