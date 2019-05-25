美與北韓、中國關係轉冷…變邊緣人的安倍 重獲川普關愛

2019-05-25 13:00 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 田思怡 ／綜合報導



美國總統川普（右）今天抵達日本訪問，圖為川普4月26日在白宮會晤日本首相安倍晉三資料照。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普預定今天（25日）下午抵達日本訪問四天三夜，美國有線電視新聞網（CNN）分析，在川普與中國大陸國家主席習近平和北韓領導人金正恩的關係由熱轉冷之後，過去一年被邊緣化的日本首相安倍晉三重新獲得川普關愛的眼神，安倍對川普的長期投資終於有了回報，他大可以對來訪的川普說：「我早就跟你說過了。」

在亞洲領袖中，安倍對北韓的立場最強硬。川普上台後，對北韓採取極限施壓政策，安倍完全配合。但川普突然轉向以外交解決北韓核武危機，與金正恩舉行兩次高峰會，安倍跟不上華府的腳步，明顯被邊緣化。

貿易政策亦然。川普上台後，在貿易政策上對日本表現出很強的敵意，超乎日本的預期。川普去年抱怨，日本「多年來在貿易上重擊我們」。

但如今情勢逆轉，川普與金正恩的二次峰會破局，美中貿易協商在最後關頭沒談成，貿易戰陡然升高，川普亞洲政策的兩大支柱搖搖欲墜，安倍在川普眼中又變得更有吸引力。對安倍來說，川普訪問日本的時機再好不過。

美中貿易戰升高，美國消費者將深受其害，許多過去支持川普的農民和企業也很困惑和不滿。

維吉尼亞州的大豆農柏德（John Wesley Boyd Jr.）告訴CNN：「美國總統欠農民一個行動計畫。農民是他的基本盤，他們協助他當選，現在當我們最需要他的時候，他背叛美國農民。」

川普將在貿易上向日本取暖。美日雙方上月就兩國之間的貿易協定舉行第一回合協商，川普談到有必要降低美國對日本的貿易赤字，2018年達到677億美元，但川普的顧問和國會兩黨議員都促請川普不要對日本施加關稅，應集中火力對付中國。

與日本達成貿易協定，舒緩美國消費者和農民在貿易戰中受到的壓力，將是川普的一大勝利，也有助於華府繼續向中國施壓。

川普在安全議題上也需要日本幫忙，不只在北韓問題上。

美國與北韓的談判若徹底失敗，南韓總統文在寅不太可能恢復對北韓極限施壓，這使得日本成為美國在亞洲更重要的盟邦。日本已增加國防支出，包括與美國國防工業簽訂大合約。

國際關係專家史拉西克（Paul Sracic）最近在CNN撰文指出：「美日對北韓的一致立場，將對金正恩和他的保護人中國造成更大壓力。」他指出，日本是美國「最重要的21世紀盟邦」。