梅伊請辭 英國首相要7月底才確定

2019-05-25 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國首相梅伊宣布下台後，保守黨領袖之爭開跑，預計7月底前選出新領袖。

英國首相梅伊24日宣布將於6月7日辭去保守黨黨魁，但會持續擔任首相直到新的領袖選出。梅伊與下議院保守黨次級團體「1922委員會」主席布萊迪（Graham Brady）討論後，選舉將在梅伊辭職後的下一周開始。

英國廣播公司（BBC）報導，目前確定參與保守黨黨魁選舉的候選人有：現任外交大臣杭特（Jeremy Hunt）、國際發展大臣斯圖爾特（Rory Stewart）、前外交大臣強生（Boris Johnson）以及現任議員、前就業及退休保障大臣艾絲特．麥克維（Esther McVey）。但還有十餘人正在評估是否參選。

現任就業及退休保障大臣安珀．魯德（Amber Rudd）表示，目前不是她參選的時機，將不參與黨魁選舉，但不排除與強生合作。環境大臣戈夫（Michael Gove）24日未表示是否參選。

保守黨黨員在6月10日前都可報名參選，而且只要有兩位議員支持即可參與。所有參選人會淘汰到兩人，由所有黨員於7月票選新黨魁。

這將會是保守黨首次直接選出英國首相。截至去年3月，保守黨有12萬4000名黨員。

出線成為首相呼聲最高的強生表示，不論有無協議，英國將於10月31日脫歐。