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梅伊請辭 英國首相要7月底才確定

2019-05-25 11:51聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

英國首相梅伊宣布下台後，保守黨領袖之爭開跑，預計7月底前選出新領袖。

英國首相梅伊24日宣布將於6月7日辭去保守黨黨魁，但會持續擔任首相直到新的領袖選出。梅伊與下議院保守黨次級團體「1922委員會」主席布萊迪（Graham Brady）討論後，選舉將在梅伊辭職後的下一周開始。

英國廣播公司（BBC）報導，目前確定參與保守黨黨魁選舉的候選人有：現任外交大臣杭特（Jeremy Hunt）、國際發展大臣斯圖爾特（Rory Stewart）、前外交大臣強生（Boris Johnson）以及現任議員、前就業及退休保障大臣艾絲特．麥克維（Esther McVey）。但還有十餘人正在評估是否參選。

現任就業及退休保障大臣安珀．魯德（Amber Rudd）表示，目前不是她參選的時機，將不參與黨魁選舉，但不排除與強生合作。環境大臣戈夫（Michael Gove）24日未表示是否參選。

保守黨黨員在6月10日前都可報名參選，而且只要有兩位議員支持即可參與。所有參選人會淘汰到兩人，由所有黨員於7月票選新黨魁。

這將會是保守黨首次直接選出英國首相。截至去年3月，保守黨有12萬4000名黨員。

出線成為首相呼聲最高的強生表示，不論有無協議，英國將於10月31日脫歐。

歐盟發言人米娜．安德瑞娃（Mina Andreeva）表示，不論英國新首相是誰，歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）將會同等尊重，並與英國新首相建立工作關係，並強調歐盟對「脫歐協議不會有所改變」。

梅伊宣布辭去英國首相，保守黨新領袖7月底出爐。美聯社
梅伊宣布辭去英國首相，保守黨新領袖7月底出爐。美聯社
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