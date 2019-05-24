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歐洲最佳拍片地 連郵差都超美 入鏡卻常當「替身」

2019-05-24 23:06聯合報 記者張錦弘╱即時報導

歐洲電影委員會網（EUFCN）曾公布「歐洲最佳拍片地點」，包括《冰與火之歌》取景的克羅埃西牙古城杜布羅夫尼克及維也納、羅馬等名城共11處角逐，結果由德國波蘭邊界的小城哥利茲（Görlitz）奪魁，絕大多數台灣民眾，恐怕完全沒聽過、更沒去過這個小城。

但若你看過凱特溫斯蕾主演的《為愛朗讀》，就不會對哥利茲陌生了，因為片中1950年代海德堡的場景，有的在哥利茲拍攝；《歡迎來到布達佩斯大飯店》裡的飯店，其實不在布達佩斯，而在哥利茲的一家百貨公司拍攝，如今該百貨公司正在整修，但門口仍展示拍片時的場景照片。

其他像《惡棍特工》裡二次大戰時西西里，也在哥利茲取景；在《偷書賊》和《大尋寶家》片中，哥利茲的火車站等場景也曾入鏡，也因此讓它獲得「哥利塢」（Görliwood）的外號。

哥利茲距離東德大城德列斯登約90公里，是德國最東邊的城市，隔著尼斯河，跨過一座橋就到波蘭的另一個城市Zgorzelec（茲戈熱萊茨），它原本是德國領土，二次大戰德國戰敗後，割讓給波蘭，原本德國居民移居哥利茲。

不過，經過戰後70幾年的發展，德國早已躍升歐盟第一強國，雖然只有一河之隔，但從波蘭過橋進入哥利茲德國境內，遊客從房舍、商店、餐廳、飯店等，可以很明顯感受到德國的富庶。波蘭脫離蘇聯控制、加入歐盟後，和德國邊界不設防，哥利茲民眾過個橋，就可到物價低很多的波蘭大賣場購物，非常方便。

哥利茲之所以很受電影導演青睞，是因他不像柏林、德勒斯登、法蘭克福等德國其他大城那麼有名、居民也很少，因此躲過二次大戰的戰火破壞，鋪著鵝卵石的街道旁，林立著五顏六色、門面華麗的各式古典建築

例如由好幾棟建築組成的哥利茲市政廳，最引人注目的鐘塔，正面有兩個鐘盤，分別為月相鐘和時鐘，模樣有點像布拉格舊城廣場上的天文鐘。走到市郊，連當地的幼兒園，建築都有如貴族城堡。從小在這種環境長大，就是最好的美感教育。

哥利茲的郵局也氣派非凡，紅磚建築也成為拍照景點。你如果在小城逛久一點，還可能遇見一名穿制服的金髮女郵差，騎著黃色三輪車，穿梭在大街小巷送信，很難不吸引遊客注意，拍照留下她的倩影。

哥利茲一家幼兒園，有如貴族城堡。記者張錦弘／攝影
哥利茲一家幼兒園，有如貴族城堡。記者張錦弘／攝影
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哥利茲躲過戰火破壞，街道林立著五顏六色、門面華麗的古典建築。記者張錦弘／攝影
哥利茲躲過戰火破壞，街道林立著五顏六色、門面華麗的古典建築。記者張錦弘／攝影
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電影「歡迎來到布達佩斯大飯店」取景的飯店，不在匈牙利布達佩斯，反而是德國小城哥利...
電影「歡迎來到布達佩斯大飯店」取景的飯店，不在匈牙利布達佩斯，反而是德國小城哥利茲的百貨公司。本報資料照
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由好幾棟建築組成的哥利茲市政廳，最引人注目的鐘塔，正面有兩個鐘盤。記者張錦弘／攝...
由好幾棟建築組成的哥利茲市政廳，最引人注目的鐘塔，正面有兩個鐘盤。記者張錦弘／攝影
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哥利茲隔著河對岸的波蘭小鎮，河畔的房子也很漂亮。記者張錦弘／攝影
哥利茲隔著河對岸的波蘭小鎮，河畔的房子也很漂亮。記者張錦弘／攝影
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走過一條河，就可從左邊的德國哥利茲，跨到右邊的波蘭茲戈熱萊茨。記者張錦弘／攝影
走過一條河，就可從左邊的德國哥利茲，跨到右邊的波蘭茲戈熱萊茨。記者張錦弘／攝影
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哥利茲一家餐廳外觀，裝潢富麗堂皇，在拱形落地窗旁用餐，非常有情調。記者張錦弘／攝...
哥利茲一家餐廳外觀，裝潢富麗堂皇，在拱形落地窗旁用餐，非常有情調。記者張錦弘／攝影
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哥利茲的舊城廣場，房子美不勝收。記者張錦弘／攝影
哥利茲的舊城廣場，房子美不勝收。記者張錦弘／攝影
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哥利茲的輕軌電車很可愛。記者張錦弘／攝影
哥利茲的輕軌電車很可愛。記者張錦弘／攝影
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哥利茲的郵局氣派非凡。記者張錦弘／攝影
哥利茲的郵局氣派非凡。記者張錦弘／攝影
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灰色砂岩、紅色窗框的西里西亞博物館，興建於1526年，曾許多王公貴族下榻的接待館...
灰色砂岩、紅色窗框的西里西亞博物館，興建於1526年，曾許多王公貴族下榻的接待館。記者張錦弘／攝影
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哥利茲市政廳，最引人注目的鐘塔，正面有兩個鐘盤，有如布拉格舊城廣場上的天文鐘。記...
哥利茲市政廳，最引人注目的鐘塔，正面有兩個鐘盤，有如布拉格舊城廣場上的天文鐘。記者張錦弘／攝影
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電影「歡迎來到布達佩斯大飯店」取景的地點，其實是在德國小城哥利茲一家百貨公司，目...
電影「歡迎來到布達佩斯大飯店」取景的地點，其實是在德國小城哥利茲一家百貨公司，目前正在整修。記者張錦弘／攝影
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哥利茲城區的建築及店面都很有特色，例如門口騰空站著一個有翅膀的天使。記者張錦弘／...
哥利茲城區的建築及店面都很有特色，例如門口騰空站著一個有翅膀的天使。記者張錦弘／攝影
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哥利茲一名金髮女郵差騎著黃色三輪車，穿梭在大街小巷送信，很難不吸引遊客注意。記者...
哥利茲一名金髮女郵差騎著黃色三輪車，穿梭在大街小巷送信，很難不吸引遊客注意。記者張錦弘／攝影
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