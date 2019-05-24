英相梅伊：6月7日卸任 英鎊急升

2019-05-24 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



英國首相梅伊今（24）日宣布，她將在6月7日辭去首相一職，消息一宣布，英鎊對美元匯率升破1.27美元。

梅伊表示，她在執行英國脫歐公投上已盡最大努力，新首相競選將在未來一周進行，她將新首相選出前繼續擔任首相。

此消息一出，英鎊對美元應聲升值0.43%，報1英鎊兌1.2712美元。

為求打破僵局，梅伊23日公布新的脫歐計畫加入了二次公投選項，但引起英國朝野不滿，紛紛要求她辭職下台。