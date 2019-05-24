脫歐案引英國朝野不滿 梅伊：6月7日辭黨魁職務

2019-05-24 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



英國首相梅伊24日宣布，將於6月7日辭去黨魁職務，留任首相直到新首相被選出。她是在跟黨內後排議員組成的1922委員會主席布萊迪會面後做出這項宣布。

為求打破僵局，梅伊23日公布新的脫歐計畫加入了二次公投選項，但引起英國朝野不滿，紛紛要求她辭職下台。