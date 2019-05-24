「不能被當垃圾！」杜特蒂硬起來 趕回加拿大垃圾

2019-05-24 14:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ╱綜合23日電



加拿大政府22日說，已經雇用物流公司要把多年前偷運到菲律賓的垃圾運回去，預計6月底完成運輸；但菲國總統杜特蒂方面發言人表示，杜特蒂已下令將垃圾運回加國，還說：「我們絕不能被其他國家當成垃圾」。

加拿大環境與氣候變遷部長凱瑟琳麥肯納發表聲明說，已讓加拿大公司「波洛萊」取得運回垃圾的合約，「加拿大珍惜與菲律賓長遠的關係，已與菲律賓當局密切合作，尋找雙方都能接受的解決方案」。

波洛萊將在數日內開始準備運回垃圾，預計6月底前運完，費用全由加拿大負擔。

一間加拿大公司於2013至2014年間把大約100個貨櫃運到菲律賓港口，上面雖然標示著可回收廢棄物，裡面卻是無法回收的家庭垃圾，例如寶特瓶和用過的成人尿布。

杜特蒂發言人帕內洛22日稍早說，杜特蒂已下令由菲律賓出錢，立刻將垃圾運回加拿大。「加拿大在這件事上表現得無關緊要，我們對此深感失望。加拿大把我們這裡當垃圾場，菲律賓人民深感受辱。」

帕內洛還說，杜特蒂對加拿大「過度拖延深感不悅，菲律賓是獨立的主權國家，絕不能被其他國家當成垃圾」。

菲律賓16日宣布召回駐加拿大大使，抗議加國沒有如期在15日運回幾年前運到菲律賓的垃圾。