新總統攬電視台老同事從政 烏克蘭變綜藝政府？

2019-05-24 14:24 世界日報 編譯中心╱綜合23日電



得票率逾7成，諧星澤倫斯基當選烏克蘭總統。圖／聯合報系資料庫 分享 facebook

烏克蘭新任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）是喜劇演員出身，他以素人之姿登上大位已備受矚目，上任後一系列政府官員任命也成為關注焦點。據統計，澤倫斯基聘任了任職過的電視台老同事擔任內閣成員或幕僚，且至少五人是沒有政治背景的新手，被質疑打造「綜藝政府」。

綜合媒體報導，澤倫斯基20日就職，此前他是個沒有政治經驗的喜劇演員，僅在電視節目中扮演過總統。澤倫斯基任命的總統府副秘書長特羅伊莫夫（Serhiy Trofimov）是電視台製作人、國安局副局長巴柯諾夫（Ivan Bakanov）是澤倫斯基在電視台的好友。還有電視台創辦人、編劇等也都獲得行政部門或幕僚職位，澤倫斯基競選團隊律師柏丹則成為內閣首長，且至少五人是政治素人，引發民眾反彈。

與俄關係是首要任務

也有政治老手不接受澤倫斯基任命的狀況，例如曾擔任外交部副部長的札爾科，直接拒絕進入總統府團隊。

澤倫斯基頻頻透過政治動作吸引全球注目，英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基表示，目前首要任務是處理與俄羅斯交惡的關係，且不排除與俄國簽訂和平協議。澤倫斯基就職當天也說要進行國會改選，目前暫訂今年的7月21日舉行。