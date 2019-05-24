影／任正非稱華為未和中國政府合作 龐培歐：騙人

2019-05-24 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



美國國務卿龐培歐23日接受CNBC專訪，將砲口對準華為執行長任正非，認為他稱華為未與中國政府合作的言論是在說謊。龐培歐也相信會有更多美方企業會跟進禁令，切斷與華為的生意。

美國上周將華為列入貿易黑名單，禁止美方公司與這家全球最大電信設備製造商往來，擴大美中貿易戰的戰火。儘管華為屢次否認受中國政府控制，執行長任正非更聲明公司絕不會分享用戶機密，但龐培歐訪談中直批任正非沒說實話。被問到是否相信會有更多公司跟進美方禁令，龐培歐表示：「我們確實如此相信，國務院正努力確保所有人都理解這些風險。」

此外，龐培歐也認為《紐約時報》報導屬實，指出中國正利用高科技監視技術，為警方建構無孔不入的監控，藉此對付包括穆斯林維吾爾人等境內少數民族。

美國本月指控中國將超過一百萬穆斯林送入「集中營」，強烈譴責北京當局大規模拘留維吾爾人及其他穆斯林團體。中國駐美大使崔天凱周二上福斯新聞台反駁，指那些是為犯下輕罪的人設立的「職業教育訓練中心」。