日韓外長會談氣氛惡劣 日方罕見當面抗議

2019-05-24 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日韓因二戰時日本企業「徵用」南韓勞工的賠償訴訟案嚴重對立。兩國外長昨日相隔三個月再度會談，氣氛惡劣，日本外務大臣河野太郎更罕見在這種場合直接向南韓提出抗議。

河野與南韓外交部長康京和在台北時間23日晚間在法國舉行會談，據雙方上次會談已時隔三個月。日媒形容會場開始便瀰漫對立氣氛，「兩人簡短握手，表情僵硬，視線完全沒有交會」。

河野要求徵用工訴訟爭議，應根據日韓請求權協定條文，雙方盡快任命委員，召開第三國參與的仲裁委員會。並稱南韓總統文在寅若不負責想出因應對策的話，將無法解決。

河野並抗議南韓外交部稱日企付錢就能解決問題的發言，稱這是不理解問題嚴重性的說法，將讓兩國關係雪上加霜。

康京和沒有回應日本成立仲裁委員會的要求，僅表示有必要聰明的解決，才不會對兩國關係整體造成負面影響，她表示，「日本也必須一起努力撫慰被害者的苦痛與傷痛。」

此外，河野還提出南韓因核災汙染水的問題禁止福島縣等水產品進口一事，要求南韓早日解除對日本水產品的禁令。康京和表示，世界貿易組織（WTO）承認了南韓方面的主張，南韓尊重WTO的判斷而不予回應。