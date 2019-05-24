日韓外長會談氣氛惡劣 日方罕見當面抗議
日韓因二戰時日本企業「徵用」南韓勞工的賠償訴訟案嚴重對立。兩國外長昨日相隔三個月再度會談，氣氛惡劣，日本外務大臣河野太郎更罕見在這種場合直接向南韓提出抗議。
河野與南韓外交部長康京和在台北時間23日晚間在法國舉行會談，據雙方上次會談已時隔三個月。日媒形容會場開始便瀰漫對立氣氛，「兩人簡短握手，表情僵硬，視線完全沒有交會」。
河野要求徵用工訴訟爭議，應根據日韓請求權協定條文，雙方盡快任命委員，召開第三國參與的仲裁委員會。並稱南韓總統文在寅若不負責想出因應對策的話，將無法解決。
河野並抗議南韓外交部稱日企付錢就能解決問題的發言，稱這是不理解問題嚴重性的說法，將讓兩國關係雪上加霜。
康京和沒有回應日本成立仲裁委員會的要求，僅表示有必要聰明的解決，才不會對兩國關係整體造成負面影響，她表示，「日本也必須一起努力撫慰被害者的苦痛與傷痛。」
此外，河野還提出南韓因核災汙染水的問題禁止福島縣等水產品進口一事，要求南韓早日解除對日本水產品的禁令。康京和表示，世界貿易組織（WTO）承認了南韓方面的主張，南韓尊重WTO的判斷而不予回應。
南韓最高法院判決日本企業賠償太平洋戰爭時強制徵用南韓勞工。日本政府主張徵用工補償問題在1965年日韓請求權協定已獲最終完全的解決，一直要求南韓進行展開協商未獲回應，本月正式提出要求舉行仲裁委員會；另一方面，南韓外交部發言人23日在記者會上表示，「日本企業只要履行判決就沒有任何問題」，要求日本應尊重司法的判斷。
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