國會席次過半 印度總理莫迪大勝連任

2019-05-24 01:09 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



印度總理莫迪廿三日宣布贏得大選。 （歐新社） 分享 facebook

印度總理莫迪廿三日宣布贏得大選，贏得下一個五年任期，矢言建立包容的印度，他所屬的人民黨狂勝，讓甘地家族重掌政權的希望破滅。

印度眾議院共五百四十五席，接近完成的官方計票顯示，在五百四十三個開放競選的席次中，執政印度人民黨贏得三百席，超過兩百七十二席的組閣門檻，最大反對黨印度國大黨則只拿到四十九席，就連黨魁拉胡爾．甘地，都輸掉甘地家族在北方邦阿梅蒂鎮選區總共持有四十年的眾議員席位，輸給對手、內閣成員史姆里提．艾拉尼。

拉胡爾出身尼赫魯-甘地政治家族，是印度開國總理尼赫魯的外曾孫，兩屆總理英迪拉．甘地的孫子，前總理拉吉夫．甘地的兒子。

莫迪在大選結果逐漸明朗時發推文說：「我們一起成長，我們一同繁榮，我們將攜手建立強大且包容的印度。印度再次勝利！」

拉胡爾承認敗選，他說：「恭喜艾拉尼勝選，阿梅蒂人民已做出抉擇。」

這次大選共有近六億人投票，是民主制度史上規模最大的選舉，也是對莫迪及其施政表現的民意反映。莫迪的政策旨在推動印度發展，提高人民的民族自豪感，尤其是占人口多數的印度教徒。儘管外界批評莫迪及人民黨的政策使少數族群邊緣化並破壞民主制度，但大選結果顯示，印度民眾仍對莫迪及人民黨投下信任票。

莫迪藉助人民強力託付推動的政策，會影響印度與南亞多年。許多人希望莫迪能藉當前勢頭推動艱難的經濟改革，例如放鬆招聘及解僱僱員方面的規定。印度必須透過這些改革讓經濟強勁增長，並達成每年為年輕人口提供數以百萬計的工作。如果印度市場開放並變得更有效率，而且經濟加速增長，就可能成為全球經濟增長的重要引擎。此外，專家預期，莫迪將進一步加強民粹及印度教民族主義傾向，並使權力更加集中在自己手上。

人民黨候選人競選時，較少談經濟發展、就業和改革，而是大談印度教民族主義者愛聽的主題，如禁宰牛隻、停止對人口占百分之十四的穆斯林提供特別待遇等。