民粹取天下 印度大選軍師將成內政部長？

2019-05-23 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



印度執政人民黨在大選中狂勝，總理莫迪的軍師夏哈（Amit Shah）功不可沒。路透報導，夏哈指控最大反對黨國大黨懦弱且優柔寡斷，向少數族群穆斯林和印度死敵巴基斯坦讓步，夏哈鼓動選民擔心國家安危的情緒，成功催出人民黨民族主義選民的基本盤。

人民黨幹部、政治分析家穆科帕迪耶透露，莫迪可能會讓夏哈成為內政部長，讓他大權在握，掌控安全部隊與國內情報工作。

與夏哈工作關係密切的人民黨幹部說：「莫迪當然是印度最受歡迎的領袖，若要把他的高人氣化為選票，需要縝密計畫與執行，夏哈把這件事做到幾近完美。」

五十四歲的夏哈是固守印度教教義的信徒，與莫迪同樣來自西部古吉拉特邦，現職為人民黨主席。計票結果顯示，人民黨不只保住票倉印度北部地區，還在東部地區大贏，夏哈的選戰策略完全奏效。

一年多來，夏哈在東部「西孟加拉邦」發動宣傳攻勢。西孟加拉邦首長是挑動政治爭端的區域領袖，受到當地穆斯林支持。夏哈挑動民族主義情緒，指控對手資助伊斯蘭教士和宗教學校，把西孟加拉邦變得跟鄰國孟加拉一樣，穆斯林占多數，而且有許多人因生活困難而移居國外。

耆那大學副校長沙斯提說：「人民黨用必勝公式贏得孟加拉裔的選票，這要歸功於夏哈。」

夏哈上月展開另一場宣傳攻勢，反對穆斯林移民，把他們比作白蟻，並支持給鄰國阿富汗、孟加拉和巴基斯坦的佛教、印度教與錫克教徒公民身分。