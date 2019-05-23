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法動畫電影 奪坎城影展國際影評人週評審團大獎

2019-05-23 21:36中央社 法國坎城23日綜合外電報導

法國動畫電影「I Lost My Body」在第72屆坎城影展贏得國際影評人週評審團大獎。

這部由羅宏（Guillaume Laurant）擔任共同編劇的法國動畫昨晚在坎城影展3大主要項目之一國際影評人週獲得評審團大獎。羅宏曾以「艾蜜莉的異想世界」（Amelie）入圍奧斯卡最佳原著劇本。

冰島演員西格羅森（Ingvar Sigurdsson）則以「AWhite, White Day」勇奪明日之星獎。

坎城影展最高榮譽金棕櫚獎（Palme d'Or）將於25日晚上揭曉。

動畫法國電影

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