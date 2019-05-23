模西里斯爭議島嶼 聯合國籲英歸還

2019-05-23 19:13 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



聯合國大會22日通過決議，要求英國將齊戈斯島還給模里西斯，不過英、美都以防範恐怖主義為由反對決議。（Photo from Wikimedia Common） 分享 facebook 「英國不要再佔領我們的島了！」聯合國大會22日以壓倒性票數通過決議，呼籲英國需將佔領已久的查戈斯島歸還模里西斯，不過英國認為印度洋海盜仍猖獗，不希望放棄該島駐軍。此外，島上也有美國軍事基地，美國也以防堵恐怖主義為由不希望撤出，他們還批評聯合國任意干涉英、模主權爭議是不對的行為。

根據《衛報》報導，模里西斯以前被法國殖民，後來在1814年被割讓給英國，在1965年模國獨立時，英國不願歸還查戈斯島引發爭議，英國後來還將當地島民趕出，並將島嶼借給美國，做為長程轟炸機駐點與軍事基地。

英國雖然後來有對模國進行補償，不過這種跟殖民無異的行為引發該國民眾上街遊行呼籲政府，要將該島重新拿回。模國政府因此一狀告上國際法院，在今年2月，國際法院宣布，英國佔領島嶼的行為已違反國際法，必須將該島歸還，但英國當時並沒有理會國際法庭的判決。

因此，聯合國大會22日透過表決施壓英國在6個月內要將島嶼歸還。模國在大會獲得116個國家支持，不過美國、以色列、澳洲等5國還是支持英國，而包括德國有56個國家棄權。模國駐聯大使孔傑表示，很感謝有這麼多國家願意支持他們。

不過，《CNN》也提到，查戈斯島對美國世界防恐作戰計畫有非常重要的地位，在此區可以做為支援阿富汗、伊拉克軍事任務的中繼站，美軍在全世界許多島嶼（如關島、沖繩等）都有駐軍，就是希望可以增加攻擊範圍，因此外界對英、美在決議出爐後是否會乖乖將島嶼歸還仍保持疑慮。

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