親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

李梅樹重要家族墓室遭毀 新北市政府為何粗暴？

日職／王柏融3支1貢獻打點及得分 火腿中止4連敗

模西里斯爭議島嶼 聯合國籲英歸還

2019-05-23 19:13台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

聯合國大會22日通過決議，要求英國將齊戈斯島還給模里西斯，不過英、美都以防範恐怖...
聯合國大會22日通過決議，要求英國將齊戈斯島還給模里西斯，不過英、美都以防範恐怖主義為由反對決議。（Photo from Wikimedia Common）
分享
英國不要再佔領我們的島了！」聯合國大會22日以壓倒性票數通過決議，呼籲英國需將佔領已久的查戈斯島歸還模里西斯，不過英國認為印度洋海盜仍猖獗，不希望放棄該島駐軍。此外，島上也有美國軍事基地，美國也以防堵恐怖主義為由不希望撤出，他們還批評聯合國任意干涉英、模主權爭議是不對的行為。

根據《衛報》報導，模里西斯以前被法國殖民，後來在1814年被割讓給英國，在1965年模國獨立時，英國不願歸還查戈斯島引發爭議，英國後來還將當地島民趕出，並將島嶼借給美國，做為長程轟炸機駐點與軍事基地。

英國雖然後來有對模國進行補償，不過這種跟殖民無異的行為引發該國民眾上街遊行呼籲政府，要將該島重新拿回。模國政府因此一狀告上國際法院，在今年2月，國際法院宣布，英國佔領島嶼的行為已違反國際法，必須將該島歸還，但英國當時並沒有理會國際法庭的判決。

因此，聯合國大會22日透過表決施壓英國在6個月內要將島嶼歸還。模國在大會獲得116個國家支持，不過美國、以色列、澳洲等5國還是支持英國，而包括德國有56個國家棄權。模國駐聯大使孔傑表示，很感謝有這麼多國家願意支持他們。

不過，《CNN》也提到，查戈斯島對美國世界防恐作戰計畫有非常重要的地位，在此區可以做為支援阿富汗、伊拉克軍事任務的中繼站，美軍在全世界許多島嶼（如關島、沖繩等）都有駐軍，就是希望可以增加攻擊範圍，因此外界對英、美在決議出爐後是否會乖乖將島嶼歸還仍保持疑慮。

【更多精采內容，詳見

英國聯合國美軍

相關新聞

「絕不能被當成垃圾」菲律賓硬起來把加拿大垃圾趕回去

2019-05-23 18:27

演藝人員紛從政 烏克蘭成綜藝政府？

2019-05-23 17:05

利比亞內戰調停失敗 短期內難停火

2019-05-23 17:00

川普又有新戰局 民主黨要發動彈劾

2019-05-23 16:53

印尼暴亂兩晝夜！「選舉無效」的街頭暴力升級

2019-05-23 16:01

美消費者報導：紐約Uber、Lyft常用召回車

2019-05-23 15:12

私自挪用公務車 英國航母艦長遭開除

2019-05-23 14:46

脫歐議題延燒 後梅伊時代…長期後果不確定

2019-05-23 14:25

脫歐案朝野都不買帳 英相梅伊最快明下台

2019-05-23 14:09

英媒：首相梅伊料於24日宣布辭職

2019-05-23 14:08

雅加達選後動盪逮257人 佐科威：不容煽動暴亂

2019-05-23 13:14

令和首位國賓 傳川普安倍不發表共同聲明

2019-05-23 13:09

名古屋去年查扣安毒史上最多 幾從台灣走私逾200億日圓

2019-05-23 12:33

英國首相窮途末路！內閣再逼宮，梅伊辭職倒數？

2019-05-23 12:24

日名古屋查扣毒品量346公斤創新高 幾乎來自台灣

2019-05-23 12:16

索馬利亞總統府附近爆炸攻擊 前外長喪命至少9死

2019-05-23 12:11

美軍今派兩艦通過台灣海峽 路透：很可能激怒北京

2019-05-23 10:34

土耳其官員：艾爾段與川普近期將會面

2019-05-23 09:13

菲期中選舉杜特蒂陣營大勝 將為他繼續修憲開路

2019-05-23 00:10

印尼總統連任 雅加達街頭暴動至少6死200傷

2019-05-23 00:09

採購俄製武器 土耳其防長：為美制裁而準備

2019-05-22 21:56

2030年恐仍6.5億人無電可用 這地區人民得活在漆黑中

2019-05-22 21:45

印度監督飆風戰機採購辦公室 傳遭人試圖闖入

2019-05-22 21:36

印尼選後情勢動盪 限制社群媒體部分功能

2019-05-22 21:25

梅伊脫歐新案過關機會渺茫 傳黨內釀逼宮提早下台

2019-05-22 21:22

杜特蒂拿下參眾兩院期中考過關 恐修憲續掌大權

2019-05-22 18:45

歐議會大選前 歐盟高官：部分民粹主義者與俄關係緊密

2019-05-22 17:48

懷疑敘利亞再發動化武攻擊 美揚言報復

2019-05-22 17:38

印尼大選暴亂夜！已知6死，「走路工」蓄意煽動？

2019-05-22 16:47

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

澳洲監視攝影機 拍到隕石從天而降驚人畫面

2019-05-22 23:32

美軍今派兩艦通過台灣海峽 路透：很可能激怒北京

2019-05-23 10:34

美國整到的國家都做了這件事 專家：明年金價走強

2019-05-23 08:39

影／抓到了！破壞臭氧層氣體激增 因中國違法偷排

2019-05-23 13:35

經濟解析／高通的最後審判日 也許已來臨！

2019-05-22 23:50

美中貿易緊張局勢升溫 道瓊挫跌100點

2019-05-23 07:04

華為副董徐直軍 在美被控竊取固態硬碟儲存技術機密

2019-05-23 09:40

川普政府再出手！ 傳盯上「中國Siri」科大訊飛

2019-05-23 12:31

美中科技緊張升高 美股22日開低

2019-05-22 22:23

傳暫停華為業務 安謀：我們正遵守美國規定

2019-05-22 21:08

蘋果再成美中貿易戰夾心餅 獲利最糟恐掉近三成

2019-05-23 02:13

美股收黑 高通被判違反反托拉斯法重挫近11%

2019-05-23 05:48

王毅：美國打壓華為是典型的經濟霸凌行為

2019-05-22 21:19

華為禁令拖累 美方制裁名單中有一家台資

2019-05-23 13:33

英4青少年砸爛花25年製成鐵道模型 高齡創作者們哀嚎

2019-05-23 16:00

繼華為之後 美國擬禁海康威視等5陸企

2019-05-22 23:57

高通被判觸犯反托辣斯法 聯發科等對手受惠

2019-05-22 22:08

美擴大加徵中國商品關稅案 至少一個月後才會實施

2019-05-23 07:36

美減雇陸籍工程師 衝擊高科技產業

2019-05-23 00:01

美國無意對伊朗開戰 國際油價下挫

2019-05-23 05:48

貿易戰變貨幣戰 楊應超：人民幣貶值出招也打不過美國

2019-05-23 12:50

王毅：如果美方選擇極限施壓 中方堅決奉陪到底

2019-05-23 17:05

美判高通觸犯反托辣斯法 股價早盤暴跌逾10%

2019-05-23 00:16

中美會不會恢復談判？大陸外交部、商務部這樣回應

2019-05-23 17:12

氣囊無撞擊卻意外展開 本田在美召修近12萬SUV

2019-05-23 11:29

官方學者爆內幕：阿根廷會晤後 美獅子大開口加價六倍

2019-05-23 13:41

印尼總統連任 雅加達街頭暴動至少6死200傷

2019-05-23 00:09

三藩市74歲華裔婦晨運遇色魔 遭強拉入屋禁錮性侵5小時

2019-05-23 14:02

「絕不能被當成垃圾」菲律賓硬起來把加拿大垃圾趕回去

2019-05-23 18:27

美企在陸 傳遭非關稅報復

2019-05-22 23:49

貿易戰下穩就業艱鉅 胡春華接燙手山竽

2019-05-23 10:52

川普會民主黨人不歡而散 眾院議長放話可能彈劾

2019-05-23 06:54

美擬再對中國商品加徵關稅 財長：至少要等30天

2019-05-23 04:46

華為在美國遭折磨 為什麼蘋果也會喊痛？

2019-05-23 17:14

日本開放外勞 多數日企業仍無意願雇用

2019-05-23 10:45

影／陸客進來沒發大財 尼泊爾禁支付寶微信支付

2019-05-23 18:01

主戰場在中國 美國未準備好與歐盟展開貿易談判

2019-05-23 08:59

涉違反美國禁令 13中國企業及個人遭制裁

2019-05-23 16:21

阻貶國幣 陸、韓、印尼央行出手

2019-05-23 01:03

美國務院對10家陸企及3名個人實施制裁

2019-05-23 13:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top