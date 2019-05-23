「絕不能被當成垃圾」菲律賓硬起來把加拿大垃圾趕回去

2019-05-23 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



杜特蒂 美聯社 分享 facebook 加拿大政府22日說，會把多年前偷運到菲律賓的垃圾運回去。

加拿大環境與氣候變遷部長凱瑟琳．麥肯納發表聲明說，已讓加拿大公司「波洛萊」取得運回垃圾的合約，「加拿大珍惜與菲律賓深刻長遠的關係，已與菲律賓當局密切合作，尋找雙方都能接受的解決方案」。

波洛萊將在數日內開始準備運回垃圾，預計六月底前運完，費用全由加拿大負擔。

一家加拿大公司於2013至2014年間把大約100個貨櫃運到菲律賓港口，上面雖然標示著可回收廢棄物，裡面卻是無法回收的家戶垃圾，例如寶特瓶和用過的成人尿布。這些垃圾貨櫃有的仍存放在馬尼拉港，有的則已運往掩埋場。

菲國法庭2016年下令必須由進口商出資，將這些垃圾運回加拿大。同年加拿大修改相關法規，避免同樣事情再度發生。

杜特蒂發言人帕內洛22日稍早說，杜特蒂已下令由菲律賓出錢，立刻將垃圾運回加拿大。

帕內洛說：「加拿大在這件事上表現得無關緊要，我們對此深感失望。加拿大顯然沒認真看待我國和這件事。加拿大把我們這裡當垃圾場，菲律賓人民深感受辱。」

帕內洛還說，杜特蒂對加拿大「過度拖延深感不悅，菲律賓是獨立的主權國家，絕不能被其他國家當成垃圾」。