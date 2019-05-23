演藝人員紛從政 烏克蘭成綜藝政府？

2019-05-23 17:05 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



烏克蘭喜劇演員總統澤蘭斯基近來動作頻頻，內政方面任命不少演藝人員，外交首要目標是搞定與俄國的關係。(photo on Wikimedia)。歐新社 分享 facebook 烏克蘭喜劇演員總統澤蘭斯基又出新招，一系列政府官員任命都是他在編劇工作室的老同事，將打造成「綜藝政府」？澤蘭斯基乘著民意擊敗政治老手波羅申科後，外媒23日統計他對新政府人員作出的任命，發現行政助理與部分官員都是他的製片人與寫手同事。不過，澤蘭斯基一上任後動作積極，他聲稱目前最重要問題是提早議會大選，盡快搞定與俄羅斯的和平關係。

政府部門不少演藝人員

根據《英國廣播公司》報導，烏克蘭新科總統澤蘭斯基以一介素人之姿登上權力巔峰已成眾人焦點，而他對新政府人員任命更受到關注。外媒23日統計了澤蘭斯基任命的人員，發現至少有5人是沒有政治背景與經歷的新手，共通點都是澤蘭斯基過去在演藝工作室的編劇、製片人同事等。

外媒《全球112網》詳細報導出，擔當最大位置、總統府副秘書長的是特羅伊莫夫，而他是澤蘭斯基過去待的Kvartal 95工作室的製片人；受任命為該國安全部副主任的是巴柯諾夫，他之前負責管理電視工作室的運作。

任命老經驗官員被打槍

其餘獲得澤蘭斯基任命的老同事還包含謝福姆、科希圖克及泰莫申科等人，謝福姆曾是Kvartal 95工作室的聯合創辦人，即將上任為總統第一助理；科希圖克曾是該工作室的編劇，他將被納入總統府智囊團當副手；過去常做一些政治廣告的泰莫申科據信也將加入助理團隊。

同時，也發生老牌政治專家不接受澤蘭斯基的任命，例如過往擔任外交部副部長表現良好的札爾科獲得徵招，但他拒絕進入總統府團隊。

首要任務是與俄外交關係

除了任命的花絮之外，澤蘭斯基頻頻透過政治動作吸引全球政治專家的注目，據《另一篇英國廣播公司》報導，澤蘭斯基聲稱，當前最重要的任務就是解決與俄長年複雜的關係，他新任命的行政首長、博赫丹表示，該國不排除與俄國簽訂和平協議，但一切都還得談談看。

此外，澤蘭斯基認為，若想要施政更有效率，得盡快重選目前的議會，他在就職宣言時就保證要提前改選，目前暫訂於今年的7月21日。

【更多精采內容，詳見 】