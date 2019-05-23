川普又有新戰局 民主黨要發動彈劾

2019-05-23 16:53 台灣醒報 記者劉屏╱台北報導



歐盟執委會副主席認為，普亭與川普至少有著削弱歐盟的共同點。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普正與中國大陸打貿易戰，突然之間，國會裡的民主黨人22日給他找了個新戰場，就是要以通俄門為由彈劾他，指控他有妨害司法之嫌。川普雖不會因此下台，可是一旦啟動彈劾程序，政治紛擾勢必不可少，甚至造成社會分裂。

掌握關鍵證據

《華盛頓郵報》報導，5位民主黨的聯邦眾議員 要聯手彈劾川普，理由是川普阻撓他的前法律顧問出席國會聽證會，也繼續干擾國會發傳票給他的前法律顧問。幾位議員表示，國會要發傳票，是因為不久前結束的「通俄門」調查，特別檢察官穆勒一定掌握了若干關鍵證據，應該在國會呈現出來。

這幾位議員包括眾議院多數黨領袖Steny Hoyer、政府監督委員會主席Elijah Cummings、下一任黨鞭James Clyburn、外交委員會主席Eliot L. Engel 等人。20年前，他們全都是國會新秀，全程參與了對柯林頓總統的彈劾案。當時柯林頓與白宮女實習生魯文斯基有不當來往，導致國會以過半數通過彈劾案；但在參議院並未獲得2/3多數，所以柯林頓並未下台。

主張彈劾川普的議員認為，通俄門調查工作呈現了極為可觀的證據，而穆勒結案後，白宮的動作並沒停止；身為三權分立的一支，國會不能漠視。

到參院還是會封殺

然而，其他民主黨議員顯得很審慎。他們十分清楚，即使眾議院通過彈劾案，到了參議院還是會遭封殺。依相關法令，參議院必須達到2/3多數才能令總統去職，也就是67席，可是民主黨目前在參議員是少數黨，只有49席。也有民主黨議員認為對川普提出彈劾後，禍福難料。加州選出的Anna Eshoo說，她至今記得柯林頓彈劾案把美國撕裂了。

《CNN》分析指出，眾議院議長裴洛西女士很早就公開主張彈劾川普，可是今天反倒斟酌再三說「對民主黨而言，彈劾案不是正確之舉，至少目前不是」CNN認為，裴洛西的考量有幾點，第一，最新民調顯示主張彈劾川普的只有37%，反對的高達59%；同一項民調顯示44%的受訪者認為民主黨已經做得太過了。

其次，穆勒報告已經明確表示，通俄門一事，並無證據顯示川普陣營與俄羅斯合謀，所以彈劾案未必能得到民意支持。忙了半天，就算眾議院通過彈劾案，也不過是徒具象徵意義，傷不到川普。

更糟糕的是川普可能因此得到各方同情，在選戰中占了上風，那民主黨可就虧大了。何況從2018年的期中選舉看來，選民真正關心的，不是彈劾案，而是事涉個人福祉的健保等法案。近來一些民調也顯示，健保之外，選民在意的首要之務還有移民政策。民主黨要拿彈劾來大做文章，在選戰中不是高招。

【更多精采內容，詳見 】