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受反宗教煽動 俄國教堂建造被喊卡

2019-05-23 16:49台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

俄羅斯第四大城葉卡捷琳堡的「教堂蓋不蓋」爭議終於落幕！自2010年聖凱瑟琳教堂建造計劃被提出後，一直有零星反對聲音，直到上週因建造位置設定在葉堡很受歡迎的公園，引發數千人上街抗議。而州長洛夫斯克23日出面表示，這個計畫確定因應民意而喊停；然而，支持建造的東正教會聲稱，這起抗議應該是受到反宗教團體的煽動。

根據《英國廣播公司》報導，針對延宕已久的聖凱瑟琳教堂建造計畫，上週一度傳出將在葉卡捷琳堡動工，該市居民上週爆發數千人上街抗議，反對該教堂建造在公園地。

雖然支持建造的東正教會譴責這次抗議人士應該是受煽動的，而主謀是反宗教團體，但州長洛夫斯克23日仍表示，由於 民調顯示58%人不願看到教堂建成，再加上該市的綠地本就不多，據《歐洲自由之聲》訪問上街抗議的民眾，多數人都不是出自於反宗教，單純是不願意該市最受歡迎的休閒綠地被剝奪。

本起事件看似是一場個案，但在俄國牽涉到東正教會與宗教行為就易引發遐想。據《匈牙利支持網》報導，俄國總統普丁2016年就透露出他對其他宗教（俄國正統東正教以外）的不喜，更於去年7月7日正式通過反宗教傳布法，這項禁令讓宗教不能在宗教場所之外佈道。

東正教會在這次事件跳出來高呼是反宗教的過錯，更刻意提及過去該國的宗教迫害事件（當時沙皇尼古拉二世一家受害），表示宗教衝突反對建教堂應該是過去式，但當前禁令顯然是針對除了正統東正教以外的教派，讓東正教會的說法難以取信於人。

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教堂俄羅斯

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