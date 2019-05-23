美消費者報導：紐約Uber、Lyft常用召回車

2019-05-23 15:12 世界日報 編譯組╱舊金山電



消費者報導指美國許多叫車服務，是使用召回車。 美聯社 分享 facebook

消費者報告指出，成千上萬Uber和Lyft司機使用的汽車都是被召回（recall）車輛，存在可能致命危險。

「消費者報導」（Consumer Reports）表示，紐約和西雅圖地區每六輛Uber和Lyft汽車，就有一輛是未回應召回通知的汽車，大部分都與致命問題有關，例如安全氣囊故障或引擎故障，像是可能導致駕駛和副駕駛座乘客喪命的Takata安全氣囊。報告認為，這種情況會讓顧客「感到失望而且對業者失去信任」。

不過，Uber和Lyft表示，這個比例與「道路上所有的私人車輛相當」。

Uber指出，如果其司機收到的召回問題嚴重到顯示出「請勿開車」的警語，他就會被暫停載客。Lyft則表示，紐約和西雅圖地區的司機在上路前都必須先接受檢查。

報告說：「目前還不清楚是否有任何電召車乘客或司機因為沒有進行召回維修而受傷的案例。我們的調查發現，登記的電召車沒有進行召回維修的比例與道路上所有車輛相同。」

「消費者報導」安全政策員華勒斯（William Wallace）說：「電召車業者和計程車業者都應該檢查旗下司機的汽車是否有未進行召回維修的情形，同時禁止沒有維修安全瑕疵的汽車接載乘客，如果司機沒有盡到自己的責任，州政府和地方政府就必須強制要求。」

「消費者報導」表示，乘客在上車前可以使用應用程式myCarfax，輸入汽車車牌號碼，就可立即得知該輛汽車是否有安全性召回問題。