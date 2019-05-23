私自挪用公務車 英國航母艦長遭開除

2019-05-23 14:46 世界日報 編譯中心╱綜合22日電



英國航艦艦長私用公務車遭開除。 圖／取自英國皇家海軍 分享 facebook

英國最大軍艦、皇家海軍唯一現役航母「伊莉莎白女王」號的艦長尼克庫克准將，因涉嫌違規使用公務車輛被拔除職務。有些英國海軍高層跳出來替庫克說話，認為他是優秀的軍人，這樣的懲處下手過重。

綜合英國媒體報導，現年50歲的尼克庫克於去年10月接管「伊莉莎白女王」號，目前他已經被「重新分配」到新的崗位。

庫克被控發生操守問題，曾在周末違規借用一輛艦上的福特Galaxy公務車，並用在私人行程上，主要是接送孩子，雖然他自掏腰包付了油錢，但依然涉嫌違反相關規定而受到處罰。如今這位有三個小孩的艦長不能再指揮「伊莉莎白女王」號了。

媒體報導，雖然庫克沒有被控欺詐或貪汙，但私自借用公務車可能會令他的海軍職業生涯就此結束。「伊莉莎白女王」號將由「威爾斯親王號」航母現任艦長穆爾豪斯接替指揮。

不過，有許多庫克的好友跳出來為他叫屈，英國海軍上將艾倫韋斯特，以及前海軍司令戈登布朗都認為拔除職務的懲處過重。韋斯特上將說：「庫克是個非常優秀的軍官，稱職而且善良，我很驚訝他做出這樣的事情。 」另一名皇家海軍的退役指揮官則表示，因挪用公務車就直接革職，簡直是過度反應，「用小錯就把他開除，顯然具有政治正確性。」