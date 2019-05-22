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訂墮胎廣告政策 谷歌要區隔受眾

2019-05-22 16:06台灣醒報 記者施養正╱台北報導

科技龍頭谷歌將針對墮胎議題改變廣告政策。 台灣醒報（擷自Pixabay）
科技龍頭谷歌將針對墮胎議題改變廣告政策。 台灣醒報（擷自Pixabay）
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科技龍頭谷歌針對墮胎爭議改變廣告投放政策！外媒指出，未來美國、英國等地區廣告商在谷歌投放廣告前，必須先表態是否支持女性墮胎，若不支持，該國民眾將不會在谷歌系統中收到任何有關議題的宣傳廣告，如此將更能將廣告效益分眾化。谷歌也會在允許墮胎廣告的國家，協助訂定年齡、族群等限制，不會讓廣告出現在非受眾族群的視線範圍。

廣告商需表態

據《英國廣播公司》報導，今年7月以後，包括美國、英國及愛爾蘭等國廣告商，必須先表態國內是否支持女性墮胎，假設不支持，用戶就不會在該國接受到任何牽涉墮胎的廣告，墮胎議題的相關網站也不會在瀏覽器的搜尋結果中顯示，如此一來，谷歌更能區分廣告的受眾族群及分散地點。

報導也指出，在允許墮胎廣告的國家，谷歌會協助訂定年齡、族群等相關限制，不會讓廣告出現在非受眾族群的視線範圍。

然而根據外媒調查，谷歌長期資助醫療診所團體「奧布莉亞」組織，其近來積極推動維護女性身體自主權，團體成員都拒絕提供女性人工流產的服務。女權運動者貝兒也曾對媒體表示，這些反墮胎診所拒絕提供相關服務，對於女性自主權進步無疑踏出「重要的第一步」，這代表將來女性不用再被迫談論自己不想面對的議題，而延誤真正需要的療程，讓谷歌被貼上「反墮胎」的標籤。

提供多元對話

《衛報》也指出，谷歌至今已提供市值數萬美元的廣告給反墮胎團體，其中奧布莉亞診所組織近年積極說服產婦不要墮胎，至今已獲谷歌提供超過15萬美元的預算，也因此被外界認為，儘管谷歌飽受社會批評，仍大力支持反墮胎組織。

但谷歌對此表示，他們只是為了提供更多元的對話平台，不論挺墮胎或反墮胎，他們都會給予廣告補助，除非當地政府明令禁止墮胎，或廣告中的機構及產品提供用戶錯誤訊息。

【更多精采內容，詳見

廣告英國Google

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