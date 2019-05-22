奧地利政治醜聞延燒 庫爾茲總理恐不保

2019-05-22 16:04 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）。 歐新社 分享 facebook

奧地利的政治醜聞持續延燒！從自由黨主席施特拉赫被爆出對富豪提「政治獻金」醜聞而下台後，自由黨另一位高層、秘書長基克爾也因「調查公正規範」被迫請辭，該黨很快隨之同進退，但即便庫爾茲很快對盟友做出「切割」，仍被在野派威脅提出不信任案，總理大位岌岌可危。

政治獻金案燒整個黨

根據《英國廣播公司》報導，奧地利的政治獻金醜聞牽涉官員數增加，從醜聞中心的自由黨主席、副總理施特拉赫因向疑似俄國富豪尋求政治獻金，被爆出而不敵輿論下台後，這股請辭風吹往整個自由黨。

出自於調查公正性，涉及利益相關的秘書長基克爾不能在政府內任職（目前他是內政部長），得被迫下台，連帶著數名任職於聯合政府的自由黨員都聲明要與該黨兩位大佬「同進退」，而預計接任黨魁的霍夫爾高喊不解，不認為一件個人政治獻金案得扯到整個黨，甚至是聯合內閣。

而身為自由黨的盟友、聯合政府的另一派人民黨領袖，現任總理庫爾茲在事發後親上火線，對盟友施特拉赫提出解僱，目的就是想完美切割，保住人民黨的支持率。至於自由黨員全面撤出所留下的空缺，庫爾茲預計由專家、學者暫代其職，撐到9月再重選。

自由黨倒戈不信任案？

然而，據《紐約時報》報導，在野派系看來不打算這麼簡單放人民黨過關。在野的社民黨主席瓦格納喊出，為了徹查徹底，整個聯合政府團隊應該全面撤換。

反對派聯盟的Jetzt黨領袖皮爾茨更呼籲反對派團結，向總理庫爾茲發起「不信任案」，目前正尋求著第二大黨、自由黨反戈人民黨。皮爾茨認為，雖然聯合內閣是由該國前二大黨人民黨和自由黨壓倒性組成，但若這次人民黨「拋下」自由黨，讓總計183席次中佔有51席的自由黨與之反目成仇，進而支持反對派聯盟，那麼僅有62席的人民黨是擋不住多數的不信任提案，庫爾茲被迫下台的可能性將變高。

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