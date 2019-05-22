馬拉威大選三搶一 史上最激烈選戰

2019-05-22 14:33 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



非洲國家馬拉威總統大選登場，民調指出，三大候選人勢頭接近！馬拉威21日展開大選，依照外媒分析，最有希望奪魁的有3人，且三人聲勢難分高下，是該國史上最接近的一次大選，包含爭取連任的現任總統穆塔里卡，穆塔里卡的原副手、前副總統奇利馬，以及該國最古老政黨、馬拉威大會黨推出的查奎拉；而觀察家聲稱，該國選舉目前並未發生明顯舞弊事端。

三強鼎立

根據《非洲新聞網》報導，馬拉威21日舉行總統大選，依照民調聲勢來看，該國主要的三強包含現任總統穆塔里卡、前副總統奇利馬與在野派的查奎拉，聲勢相當， 可能共築該國有史以來最接近的一次大選。

穆塔里卡本次追尋著第二次任期，雖然他上一屆獲得不低的支持率，但他在這4年施政過程中未能解決該國食品短缺、經常缺電以及不斷暴漲的外債，減低他的受歡迎程度；穆塔里卡甚至得面對自己人的挑戰，原本身為他上一屆勝選的副手、奇利馬後續因政治理念不合，而脫離執政黨，本次也率領自己新創的政黨，高舉反貪腐、增加年輕人就業機會的大旗，跳出來參選，獲得眾多年輕選票而足以抗衡穆塔里卡。

而長年在野的馬拉威大會黨本屆打著復興口號，推出上一屆也參選、不幸以第二高票落敗的查奎拉出馬，對於反對執政派（多半還是視奇利馬含有執政黨的DNA）的選民而言，投給在野耕耘已久的查奎拉幾乎是唯一選擇，查奎拉3月時還獲得前總統喬伊斯班達的支持，聲勢一度暴漲。

青年票很關鍵

另據《迦納主要新聞網》報導，由於馬拉威大選是採用相對多數制，意即無需達到50%，只要比其他候選人都高即可，因此本次三強瓜分選票的情況下，其餘候選人很可能只有「陪公子唸書」的份。

此外，該國這次大選也是綁議會選舉，選委會則據登記投票資格的選民分析，超過一半的選民是34歲以下，能爭取到青年支持會是勝選的一大關鍵。

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