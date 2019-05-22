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愛滋疫情席捲巴國 共用針頭是禍首

2019-05-22 14:33台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

愛滋病毒席捲亞洲，巴基斯坦兒童近一個月內爆出超過600起案例，據信是因地方庸醫常犯了共用針頭的靜脈注射，導致愛滋病毒爆發。外媒指出，這次爆發的愛滋病例與2016年大規模爆發模式類似，這個月劇烈增加的案例多數都是生活在鄉村的幼童，一開始找不出原因是因他們周遭親屬都無愛滋病帶原，而後才被推測是因共用針頭所致。

根據《英國廣播公司》報導，醫學博士伊姆蘭表示，近期巴基斯坦地區在一個月內突然爆發超過600個愛滋病案例，而多數都是幼童（約75%），透過血液測試時發現，這些兒童不似一般愛滋病：由父母帶原直接感染的模式。

對此，外媒指出，這次愛滋病例爆發與2016年當地的疫情很相似，依據愛滋病控制計畫（SACP）的數據指出，當時共1521人的愛滋病毒呈現陽性，而絕大多數人都是先因不安全性行為而感染，而後再因當地人習慣尋求私人醫生（庸醫），而這些醫者常違反醫療道德使用共同針頭注射，讓愛滋病情難以控制。

而經過2016年的大爆發後，巴國對鄉村的高危險群帶原者仍無謹慎管理。據《每日時報》報導，本次疫情爆發源頭也是少數的外來帶原者，但隨著共用針頭的傳播而逐漸失控。負責SACP計畫的學者米蒙表示譴責，該國若不打擊鄉村地區「求便宜找庸醫」的風氣與價值觀，愛滋病情很可能不受控。

據巴基斯坦衛生部門數據，該國約有500家不受監管的診所已被勒令關閉，但學者米爾認為進度仍不夠快，她說：「對平民來說，愛滋病毒的藥物與診斷都太貴，若不改善不親民的價位，依然會有人負擔不起、選擇鋌而走險，這樣愛滋疫情仍會持續肆虐巴國。」

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愛滋病疫情巴基斯坦

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