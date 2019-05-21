請你全身喝奶昔！脫歐黨主席中招狼狽萬分

2019-05-21 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



歐洲議會選舉定23日到26日投票，民調顯示，主張英國無協議脫歐的「脫歐黨」，在英國支持率最高，引發留歐派民眾不滿，最近有多名脫歐派政治人物被潑奶昔，最新受害者是脫歐黨黨魁法拉吉。

法拉吉20日到英格蘭東北部新堡市為脫歐黨輔選時，被一名32歲男子潑奶昔，男子隨即被警方帶走，不過法拉吉的黑色西裝從肩膀到腳都留下汙漬。

潑奶昔的男子被捕前說，這是一杯香蕉鹽味焦糖奶昔，他花了5.25英鎊（約台幣210元），從附近漢堡連鎖店「五個傢伙」買來，「我事前不知道法拉吉會來這裡，看到他之後，我覺得這是我唯一的機會」。

在英國，潑奶昔這類行為的初犯者，通常會被罰款，而且金額不大。

本月稍早，同樣主張英國脫歐的獨立黨顧問羅賓森也被潑奶昔。一名亞裔年輕男子朝羅賓森的臉潑灑麥當勞奶昔，抗議他的極右派言論。羅賓森揍了男子幾拳，後來被阻止。

獨立黨歐洲議員候選人班傑明，這個月至少被潑奶昔四次。班傑明本周出席活動時毫無懼色，自己拿著一杯麥當勞奶昔。

法拉吉上周到蘇格蘭首府愛丁堡造勢之前，當地警方擔心他被奶昔攻擊，要求會場附近一家麥當勞暫停販售奶昔，當地麥當勞也照著警方要求停售，並在店內貼出公告。競爭對手漢堡王在麥當勞停售時，在官方推特開玩笑寫道：「親愛的蘇格蘭民眾，我們整個周末都會販售奶昔，祝您愉快。」