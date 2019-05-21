英名廚奧利佛旗下餐廳破產 25分店1300員工生計受衝擊

2019-05-21 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



英國名廚奧利佛旗下的連鎖義大利餐廳21日驚傳破產，大約1300名員工生計受到影響。奧利佛表示，他對這一結果深感難過，並感謝過去10多年來全心全意投入的全體員工與供應商。

奧利佛的餐飲集團表示，已任命英國會計師事務所安侯建業（KPMG）處理破產事宜。