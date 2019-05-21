印尼總統大勝連任 對手要提選舉訴訟

2019-05-21 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



印尼官方21日公布上月17日大選計票結果，現任總統佐科威大勝對手普拉伯沃。但普拉伯沃拒絕承認敗選，準備向憲法法院提出選舉訴訟。

根據印尼選舉委員會的資料，佐科威獲得8500多萬張選票，得票率55.5%，普拉伯沃得票率44.5%。

在競選搭檔安明陪同下，佐科威在雅加達說：「我們將成為印尼全體人民的領袖和保護者。」

不過，退役將領普拉伯沃認為大選舞弊嚴重，承諾「繼續採取合憲的法律行動，捍衛人民意志」。普拉伯沃陣營法務主任蘇福米說，打算向憲法法院提出選舉訴訟。

佐科威得票率最高的地方主要是宗教少數群體聚居處，例如印度教徒居多的峇里島和基督徒占多數的巴布亞省。相反地，在實行伊斯蘭教教法的亞齊特別行政區，佐科威得票率僅14%。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所東南亞專案主任布蘭德說，這次大選顯示認同與宗教在印尼政治論述中日益重要，「佐科威的挑戰是緩和緊張情勢」。

印尼選委會主席阿里夫說，如果競選雙方對結果有異議，可在三天內向憲法法院提起訴訟。規定時間內如無人提起訴訟，選委會將在27日前公布獲勝者。當選人將於今年10月宣誓就職。

支持普拉伯沃的強硬派團體動員800人，在21、22日到雅加達市中心的選委會和選舉監督委員會集會抗議。印尼國民軍和警察總署從全國各地增派武裝力量進駐雅加達，加強維安。警方已逮補多名預謀在公布選舉結果當天發動攻擊的嫌犯，其中有29人曾是敘利亞激進組織伊斯蘭國武裝分子，也是當地恐怖組織真主輔士團成員。