文在寅：韓美同盟有助建構半島和平機制

2019-05-21 20:00 中央社 首爾21日專電



南韓總統文在寅。 美聯社 分享 facebook 南韓總統文在寅今天說，韓美兩國保持密切合作和磋商，冷靜應對北韓最近試射發射體，只要北韓不再挑釁，就可以維持雙方對話，韓美同盟有助朝鮮半島及東北亞的和平穩定。

南韓聯合新聞通訊社指出，文在寅21日在青瓦台主持韓美軍事指揮官午餐座談，他提到，韓美同盟對朝鮮半島及東北亞和平穩定發揮重大作用。

文在寅表示，韓美同盟並非暫時性同盟，而是要繼續向前發展的永久同盟，希望韓美一起走到底。

文在寅說，在韓美同盟和強大協防力量的基礎上，朝鮮半島才能推動完全非核化、構建永久和平機制。

他同時表示，南北韓也持續採取緩和軍事緊張的措施，包括互撤哨所（GP）、在非軍事區（DMZ）共同挖掘韓戰陣亡戰士遺骸、解除共同警備區（JSA）武裝等軍事協議。

報導指出，文在寅說，南北韓關係的改善，將有助於北韓與美國非核化的進展。雖然越南河內川金二會未能達成協議，但美國總統川普和北韓國務委員會委員長金正恩建立互信，因此雙方仍將持續對話。

報導稱，文在寅指出，駐韓美軍司令艾布蘭去年11月上任，進一步鞏固韓美同盟，強化協防力量。

今天出席青瓦台午宴的美方人士，包括韓美聯軍司令部司令兼駐韓美軍司令艾布蘭（Robert Abrams）等高階將領；韓方人士則有國防部長官鄭景斗、合參議長朴漢基等人。