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英國親王將見川普 避談氣候變遷

2019-05-21 20:04台灣醒報 記者施養正╱台北報導

英國查爾斯親王6月將與美國總統川普會面，外媒則預估，身為環保人士的查爾斯與川普會面，氣氛可能極為尷尬，因為美國一向被認為不支持改善氣候變遷。雙方將在查爾斯親王的克拉倫斯官邸參加下午茶會，並舉行閉門會談，會談議題仍未對外透露。

氣候議題立場分歧

《CNN》20日指出，川普將於6月至英國進行國是訪問，除與英國女王一同參加「諾曼第空降75周年」紀念活動外，查爾斯親王也同意與川普會面，但目前查爾斯的幕僚對於媒體傳出的議程都一概否認，聲稱仍未確定英美雙方討論的題目。目前只確定不會談論氣後變遷，因為查爾斯親王是激進的環境保護人士，川普帶領的美國卻被認為是導致變遷的始作俑者。

報導指出，查爾斯3月出訪加勒比海時曾在演說時表示，全球正面臨嚴峻的氣候變遷，亟需一位有使命感的決策者出面解決危機。而川普2017年背棄巴黎公約，也被各國視為與對抗氣候變遷陣營為敵。

倫敦市民上街抗議

《國會山莊》報導，川普夫婦將於6月3日至5日造訪英國，將先後與英女王、英國首相梅伊及查爾斯親王會面，目前確定的公開行程只有與伊莉莎白二世一同出席二戰紀念活動，其他細節白宮及英方都不願對媒體透露。

而川普日前曾接受英國太陽報專訪，抨擊梅伊團隊擬定的脫歐計畫，引發數千倫敦市民走上街頭抗議，希望川普不要「玷汙」英國土地。對此，川普回應表示，「如果脫歐讓我來作，情況絕對與現在截然不同，我也曾經向梅伊提出建言，但她並未採納。」

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川普英國梅伊

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