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印尼大選出爐 佐科威二連勝老對手

2019-05-21 17:40台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

印尼總統大選結果出爐，佐科威再度擊潰老對手而當選！印尼二合一大選過了1個多月後，終於由選委會公佈得票結果，佐科威以55.5%擊敗上一屆的對手普拉波沃（44.5%）。雖然普拉波沃以及部分支持者上街抗議，不願接受敗選，但佐科威本次拉開了與普拉波沃的差距（上一屆雙方只差6%）是事實，主要是他任內大打經濟牌，讓該國這幾年經濟成長率逐步上升。

佐科威贏下第二任期

根據《英國廣播公司》報導，本次印尼總統大選綁議會選舉，二合一的大規模選舉動員超過1.9億的登記選民，也受全球矚目。總統大選的對手則與上一屆無異，仍是由佐科威對上前將軍普拉伯沃。

但在4年過去，勝出的依然是佐科威，而且這次贏得更懸殊，佐科威以55.5%得票率，贏了老對手約莫10%，外媒認為，這可說是印尼國民對佐科威施政優良的鼓勵。佐科威選前高喊的經濟政見幾乎都兌現，印尼的經濟成長率逐年攀升，讓國民願意再給他第二任期的機會。

連任仍有隱憂

然而，據《紐約時報》報導，落敗的普拉伯沃與其支持者並未承認失敗，反倒是走上街抗議，聲稱佐科威的當選是「不公不義」。目前外媒也尚未得到普拉伯沃的看法，但印尼當局在逮捕數十名與恐怖組織伊斯蘭國（IS）有關的恐怖份子後，已提高城市安全措施，嚴陣以對有心人可能利用選舉後的動亂引發攻擊。

談及這次大選結果，雖然佐科威看似取得比上一屆更有說服力且壓倒性的勝利，但其實佐科威的施政也有些隱憂。首先，該國並無正式國教，擁有較多數人的宗教是佔了80%的伊斯蘭教，然而，保守派穆斯林團體近幾年態度越趨強硬，似是要影響其他人的宗教自由，而身為總統的佐科威卻選了保守派穆斯林高層、阿閩擔任競選夥伴，恐怕不易抵擋保守派伊斯蘭教的施壓。

此外，佐科威雖然在經濟層面下不少功夫，也的確拿出實績，但他曾被爆出大規模接受中國基礎設備的投資，讓不少人懷疑：佐科威私下可能與中國當局有接觸，而這些基礎設備的進口會打擊該國自己內銷產品，畢竟印尼與中國輸出的產業等級相仿，可能會使該國本土企業受傷。

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印尼伊斯蘭國

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