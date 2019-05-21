德國人打招呼有講究 小心別踩地雷

2019-05-21 14:35 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



身為歐洲大國，每年總有許多人到德國旅遊、讀書、工作，但德國有許多的規範、禮儀，若不小心忽略了就可能造成不愉快的發生。根據《德國之聲》與《deutschland.de》報導，歸納出幾點德國人生活中常見的文化與禮儀，提醒民眾別踩雷。

握手

德國人經常握手，頻率高到像是全民運動。它多半用於正式場合中，達成協議、初次與人見面或向他人表達祝賀之意的時候。小孩子們偶爾也會互相握手，是一種基礎禮儀。

親吻與擁抱

在非正式場合，德國人在握手之後可能會再互相親吻雙邊或單邊臉頰，但這樣的情形通常只發生在關係較親密的人們之間。至於擁抱，則只會發生在親人或摯友之間。

你：用Du還是Sie？

德文中的「你」有兩種表示方式，一種是「Sie」另一種是「Du」。「Sie」較正式，用於稱呼初次見面或稱呼長輩時；「Du」則較隨性些，用於朋友之間或會議中私下交談的時間，但僅止於對同年齡或晚輩。

電話禮儀

在打電話到公共場所或者提出正式要求之時，都必須使用「Sie」。而在開始說話之前，別忘了說「您好，我是…（名字）」。而當打電話到德國人家裡時，他們第一句話便是說出自己的姓，因為這是他們讓你明白你沒打錯電話的方式。

道歉

在不小心撞到人或上前接觸不甚熟識的人時，德國人習慣說聲「Entschuldigen Sie!」或「Entschuldigung」。而德國人也會使用英文的「sorry」，只是聽起來就較為隨興。

敲門

有時候看醫生時，醫生在開門讓病患進到診間之前會敲門，以免不小心讓病患嚇一跳。

送花文化

德國人對於送禮通常較講究，尤其是客人對於主人。受邀到他人家中作客時，除了帶點葡萄酒或巧克力之外，也可以送花。若要對他人表達感激或生日祝福時，送花是一個常見的方式，即便可能與對方的關係並不緊密。

準時

正式場合中守時是必須的，但私下朋友聚會小小遲到一下是沒關係的，只是通常不會超過１５分鐘。若可能晚到，最好事前通知一聲。

穿室內鞋

德國人會穿室內鞋，而這有著「將外界拋諸腦後」、「你回到家了」的意義。德國人到朋友家作客時可能會帶著拖鞋或襪子，以顯示對「他們的空間」之尊重。

餐桌禮儀

對德國人來說，吃飯時將雙手（但不包括手肘）放在桌上才是有禮貌的，而且要左手拿叉子右手拿刀子。另外，用葡萄酒杯敬酒時要拿著酒杯的底座。

德國人會在用餐前說「Guten Appetit！」，而用餐期間稍歇時，該把你的叉子倒放在盤子的左側，刀子放在右側，朝時鐘的8:20分方向向下傾斜。用餐完畢，將刀叉朝4:20分方向平放，示意服務生或同桌吃飯的人你以用餐完畢。

酒精文化

德國人晚餐的餐桌上常見啤酒與葡萄酒，但喝酒並非必須。當德國人拒絕喝酒時並非他們在客氣，千萬別持續催酒。

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